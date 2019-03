Receita de Gianduja (a Nutella original), por Jamie Oliver

“Tal como acontece tantas vezes com as melhores receitas, a criação da gianduja deveu

“Tal como acontece tantas vezes com as melhores receitas, a criação da gianduja deveu ‑ se à austeridade das restrições aplicadas às importações da Europa, o que levou à diminuição das reservas de chocolate. Para o fazer render, o mestre chocolateiro Michele Prochet derreteu o seu stock com avelãs moídas – genial. Esta

até obter a consistência desejada – eu gosto de as sentir ainda crocantes, mas cabe‑ lhe a si decidir se prefere um pó macio ou ainda com pedaços.

Torre as avelãs numa assadeira durante 6 minutos, ou até estarem levemente douradas. Transfira ‑ as para um robô de cozinha e triture ‑ as

Entretanto, derreta o chocolate numa tigela resistente ao calor colocada dentro de um tacho com água a ferver, mexendo de vez em quando. Quando o chocolate estiver aveludado, adicione uma pitada de sal, o açúcar peneirado, 200 ml de azeite e as avelãs trituradas, e mexa até obter um preparado homogéneo. Tão fácil!

me a redundância, mas é deliciosa em tostas, como recheio ou cobertura de croissants, sobre panquecas, a rechear um bolo em camadas, nos meus zeppole (ver pág. 340), ou mesmo misturada com massa fresca.

Pode comer a gianduja de imediato ou guardá ‑ la num frasco esterilizado até 6 semanas num lugar fresco e escuro. Depois de aberto, consuma a gianduja no prazo de 2 semanas. Perdoe ‑ me a redundância, mas é deliciosa em tostas, como recheio ou cobertura de croissants, sobre panquecas, a rechear um bolo em camadas, nos meus zeppole (ver pág. 340), ou mesmo misturada com massa fresca.

