Os almoços no Maxime Hotel, em Lisboa, terminam num bonito (e ainda secreto) pátio

Há novos motivos para visitar o restaurante do Maxime Hotel, em Lisboa: a ementa Maxime Lunch Time, criada pelo chefe Luca Bordino, para os almoços de segunda a sexta-feira. O café é servido no pátio

Quando se chega ao Maxime Hotel, na Praça da Alegria, apetece ficar a apreciar, de copo na mão, a decoração deste antigo clube lisboeta, inspirado num cabaret parisiense, agora com 75 quartos, restaurante e bar. E é precisamente no seu balcão, perto da receção, que começamos a visita com o pretexto de almoçar vagarosamente. Dali, consegue ver-se o néon, da autoria de Alexandra Prieto, a artista responsável pela peça que decora o palco do restaurante, bem como os candeeiros, a recordar os originais deste ícone lisboeta.

Lembra-nos o apetite que estamos perto da hora de almoço, por isso, não deverá fazer mal pedir um copo de vinho, enquanto se espreita a nova ementa dos almoços, criada pelo chefe Luca Bordino, que muda todos os meses. O verdadeiro pretexto, afinal, da nossa visita. Escolhida a mesa, perto do palco, onde acontece o dinner-show Madame Liz Bonne, em cena até ao final deste mês de março, estamos prontos para saborear o menu Maxime Lunch Time (€14).

Ali, à segunda-feira, até final de março, serve-se bochecha de porco confitada, que vai à mesa acompanhada com puré de maçã reineta, crocante de beterraba e legumes salteados, seguindo-se, à terça-feira, o tortelinni de pato, foie gras e trufa com creme de cogumelos e trompetas da morte. O bife Wellington com mix de batatas salteadas e saladinha verde é a sugestão de quarta-feira.

À quinta-feira, dia em que a VISÃO Se7e visitou o restaurante, a ementa sugeria um maxi burguer de novilho, queijo de ovelha, aglio de mostarda antiga, tomate laminado, cebola frita e caramelizada com batata fry & dip e maionese caseira de cebolinho. Assim que o prato chega à mesa, percebe-se que é preciso ir com apetite. O entrecôte grelhado, batata recheada com queijo creme de alho e ervas, tomate assado fica reservado para o almoço de sexta-feira, último dia da semana em que é servido o Maxime Lunch Time.

Em alternativa a estas sugestões, há quatro prato principais, à escolha: baos de barriga de porco, kimchi de couve roxa, cebola frita, agrião, rebentos de soja e coentros; tosta de cogumelos, ovo cozinhada a baixa temperatura, espinafres, tomate confit e queijo amanteigado; e ainda duas saladas (a clássica caesar com frango, ovo cozido, bacon crocante, croutons, lascas de parmesão e molho caesar; e a de quinoa com legumes grelhados, baba ghanoush e dukkha).

Guarde-se apetite para saborear o merengue italiano, musse de ginja, maracujá e fofo de cacau e morango, de sabor fresco e dose. Já na hora de pedir o café, ou o chá, aceite o convite e suba até ao pátio do primeiro andar. Neste recanto secreto, muito aprazível, aproveita-se o sossego, longe da movimentada Avenida da Liberdade. E, ali, o tempo parece abrandar.

Maxime Hotel Lisboa > Pç. da Alegria, 58, Lisboa > T. 21 876 0000 > seg-sex 12h-15h > €14, inclui entrada (ou sobremesa), prato principal e bebida (copo de vinho, imperial, água ou refrigerante)