Leitão e simpatia no restaurante Mugasa, na Bairrada

Fogueira é a aldeia bairradina favorita dos apreciadores de leitão assado no forno, à boa maneira regional. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Mugasa, em Sangalhos, Anadia

Lucilia Monteiro

Há muitos restaurantes na Bairrada, quase todos especializados em leitão assado no forno à moda regional, ou seja, à Bairrada, e as opiniões dividem-se sobre qual é o melhor. Mas de uma coisa podemos estar certos: perguntando a quem mora ou anda por ali, o caminho indicado vai dar quase sempre ao restaurante Mugasa, em Fogueira, Sangalhos. É o restaurante da família Nogueira, criado e dirigido pelo casal Helena e Álvaro, ela na cozinha, ele no assador, a partir de certa altura com a ajuda do filho, Ricardo, que aprendeu o suficiente para ser ele, agora, a comandar as operações. Os pais dão uma ajuda.

Outra mudança significativa deu-se nas instalações, vai para dois anos, com a abertura de uma salinha no rés do chão, mais confortável, leve e moderna do que a anterior, no piso de cima, que está como era e serve de reforço, quando é preciso. Modernizou-se, sem deixar de ser simples, descontraído e familiar. Para os clientes habituais, não há melhor: leitão à moda da Bairrada é aqui. Para quem conhece o Mugasa há longos anos, não há dúvida: a qualidade da matéria-prima e da assadura mantém-se. Admirável constância, patente no leitão, sem gordura mas muito macio e saboroso. A matéria-prima conta muito, o forno também e a mão, abençoada mão, faz o resto.

Vem à mesa com batata cozida e laranja laminada (dose €17). Também há sempre, e recomendam-se, derivados do leitão: iscas e cabidela de leitão, propostas para entrada, as iscas (fígado) em cebolada, a cabidela (miudezas) num guisado gostoso, com ou sem arroz, sendo ambas servidas em doses individuais, na medida certa. A chanfana de carne de cabra é outro prato forte da gastronomia regional e do Mugasa, que o prepara à maneira tradicional. Também se recomendam os rojões à moda da Bairrada, bem acompanhados com batatas e legumes (grelos, nesta época) cozidos. A ementa enumera outras iguarias, como o bacalhau assado na brasa com batatas a murro ou as febras e os bifes na grelha, por exemplo, que completam um elenco forte e persuasivo. Boa doçaria tradicional, com a aletria em destaque. Garrafeira de pendor bairradino com forte inclinação para o espumante, que é o vinho da casa, mudando de marca todas as semanas. Serviço eficiente e simpático.

Mugasa > Lg. da Feira, Fogueira, Sangalhos, Anadia > T. 234 741 061 > qua-sáb 12h15h, 19h-22h, dom-seg 19h-22h > €25 (preço médio)