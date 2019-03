Da loja para a mesa do restaurante Soi, em Lisboa

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Maurício Vale chega à Praça do Martim Moniz numa carrinha “pão de forma”. Ali, juntamo-nos ao chefe do restaurante Soi – que tem, na sua base, a cozinha tailandesa, mas acrescenta-lhe influências de outras, como a chinesa, a japonesa e a coreana –, para uma ida até ao Centro Comercial da Mouraria, a meia dúzia de passos. Ainda antes de chegarmos ao destino, já a conversa “viajava” pelo Sudoeste Asiático, uma das paragens gastronómicas preferidas de Maurício Vale. O facto de ter trabalhado durante oito meses em Chiang Mai, no Norte da Tailândia, e de a sua família sempre se ter interessado pela cultura asiática, desde os anos 80, serviu para aumentar a sua curiosidade e o seu fascínio por aquele lado do mundo.

Dentro do centro comercial, visitamos a pequena mercearia indiana no número 226 que, na opinião do chefe de cozinha, “tem as melhores especiarias”. As prateleiras enchem--se com saquinhos de cardamomo verde, garam masala, açafrão e piripíri, entre outras variedades coloridas. Mas há mais para descobrir. As malaguetas verdes, logo à entrada, “são mais aromáticas, têm outro tipo de picante”, diz Maurício Vale, enquanto escolhe cerca de meio quilo para levar juntamente com os grãos de cominhos e de caril. Nesta loja, Maurício não faz apenas as compras. “Também costumo partilhar receitas e dicas com o proprietário. Ninguém conhece melhor do que ele a matéria-prima que chega diretamente da Índia”, conta. É com as tais malaguetas que será preparado o jungle curry, um dos novos pratos da ementa, que há de nos servir mais tarde. “É uma comida muito provocante, com aromas picantes, ácidos, doces, salgados e coloridos”, descreve o chefe do restaurante pertencente ao Grupo SushiCafé. Na ementa, diz ainda Maurício, vai usar o lemongrass, a curcuma, a folha de lima e a galanga, entre outros produtos. Continuando pelos corredores do centro comercial, com alguns ziguezagues pelo meio, paramos em frente a uma loja de legumes e de fruta. Ali, o chefe costuma comprar mangas e uma espécie de pepino, de origem asiática. “Gosto de vir aqui fazer as compras, é uma espécie de déjà vu, faz-me sentir-me nos mercados asiáticos.”

Asinhas de frango picantes

Uma visita rápida ao supermercado Amanhecer, especializado no Oriente, do lado oposto ao Centro Comercial da Mouraria, desvenda um pouco de tudo, desde baos a gyosas e dim sum já preparados, entre tantos outros produtos. “Perco-me aqui dentro”, diz o chefe, perto dos frigoríficos com folhas de lima e de bananeira, peixe e mariscos congelados. Destaca ainda a variedade de sojas e conservas de bambu. Já no restaurante Soi, no Cais do Sodré, sentamo-nos à mesa para apreciar as irresistíveis asinhas de frango picantes, um dos clássicos da ementa anterior. Seguem-se as novas entradas, os tacos bhuna ghost, com milho, caril de borrego, iogurte e hortelã (€8,50), e o guoi cuan de salmão (nome para os rolinhos vietnamitas feitos de massa de arroz, aqui com salmão, salada ibérica, manga e duo de maionese, €7,50). A refeição prossegue com o jungle curry, cogumelos shitake, milho baby, framboesa desidratada e leite de coco (€12). Manter as técnicas da cozinha asiática, misturando o tradicional e o moderno, são as bases do chefe que aposta numa comida “mais descontraída”. E deliciosa, acrescentamos nós.

Soi > R. da Moeda, 1C, Lisboa > T. 91 289 5391 > dom-qui 12-15h, 19h-24h, sex-sáb até às 00h30