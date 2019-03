Cinco festivais de gastronomia a não perder – já este fim de semana

Vinhos, espumantes, ouriços-do-mar, sabores da Provença e café. Aqui ficam 5 festivais gastronómicos, em Lisboa e na Ericeira, para sair de casa e aproveitar o fim de semana

1. Bairrada@LX, Lisboa

À terceira edição, o Bairrada@LX reúne 21 produtores de vinho e um restaurante e instala-se neste sábado, 23, no Mercado da Ribeira, em Lisboa, para dar a provar néctares e produtos da Bairrada. Entre eles está Ataíde Semedo, Luís Gomes, Positive Wine e as Caves Messias. Além das mais recentes colheitas, algumas apresentadas em primeira mão, servem-se vinhos da categoria "Clássico" e espumantes da Baga Bairrada . Novidade são também as “Prova(s) no balcão com...” Mário Sérgio Alves Nuno, produtor da Quinta das Bágeiras; Luís Pato, que revolucionou a produção de vinhos na região; e Osvaldo Amado, enólogo da Adega de Cantanhede. O clássico leitão à moda da Bairrada não falta à chamada, sendo servido, mais uma vez, pelo Restaurante Rei dos Leitões, bem como as iguarias doces da região. Mercado da Ribeira > Av. 24 de Julho, 49, Lisboa > 23 mar, sáb 15h-20h > €10

2. Festival Internacional do Ouriço, Ericeira

Pelo quinto ano consecutivo, a vila da Ericeira celebra o ouriço-do-mar com um festival gastronómico. A partir de 29 de março, e até 7 de abril, a iguaria, de sabor intenso e único, contará nas ementas de 27 restaurantes locais. Na Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva decorrem os debates, informais e abertos a todos, sobre os temas, diz a organização, “mais relevantes do momento relacionados com a atividade marítima" (30 mar e 6 abr). E, como não se pode ir à Ericeira sem provar bom peixe e marisco, no Mercado da Vila há showcookings com chefes de cozinha convidados, como Pedro Marques (Valle Flôr Pestana Palace), Luís Castelo (Oficina 8), Miguel Bértolo (Chirashi Sushi) e Marcos Silva (Pousada de Lisboa). Uma festa com sabor a mar. Mercado Municipal da Ericeira, R. do Mercado, 22, Ericeira > T. 261 865 346 > 29 mar-7 abr

3. Goût de/Good France, em todo o País

À quinta edição, o Goût de/Good France, que pretende dar a provar os sabores da gastronomia francesa, foca-se na região da Provença. Mais de quarenta restaurantes de norte a sul do País, incluíndo Madeira e Açores, aderiram a esta iniciativa internacional, que decorre até domingo, 24, como o Alma e o Flor de Lis, em Lisboa, o Arcadas, em Coimbra, e o Antiqvvm e o Casario, no Porto. Ao participar, os chefes, que este ano, são mais de 5 mil em todo o mundo, vão apresentar um menu de inspiração francesa, podendo adaptar os pratos ao mercado e a produtos locais. Uma ocasião única para saborear um jantar “à francesa”, seguindo as tendências atuais de uma cozinha responsável, que acautela o “bem comer” e “preserva o ambiente”. O Goût de/Good France, recorde-se, retoma a ideia dos “jantares de Epicuro”, de Auguste Escoffier, servindo um menu semelhante, em várias cidades do mundo, para o maior número de convidados. Inserido no Goût de/Good France, e no âmbito da Festa da Francofonia, o Institut Français du Portugal organiza, neste sábado, 23, uma degustação francófona, com animção, no Capitólio. http://restaurateurs.goodfrance.com > Degustação francófona > Capitólio > Parque Mayer, Lisboa > 23 mar, 19h15 > entrada livre

4. Lisbon Coffee Fest, Lisboa

Dedicado em exclusivo ao café, a primeira edição do Lisbon Coffe Fest terá lugar na LX Factory, desta sexta, 22, até domingo, 24. São três dias de palestras, degustações, workshops, concursos de baristas e música. A abertura conta com a participação da Confraria do Café, seguida de uma Dj session com Pedro Simões e o concerto de Bossa & Morna. Segue-se a partilha de experiências, dicas e evidências de quem trabalha bem de perto com café. Ana Maria Pintão, engenheira e consultora da indústria do café, vai abordar a relação deste com saúde, focando os mitos e as evidências, enquanto Fernando Duarte, do Departamento de Engenharia de Polímeros, da Universidade do Minho, fala da transformação das borras de café de resíduo em matéria-prima. Do programa, consta ainda o concerto Tributo 100 anos de Samba e o concurso para apurar onde está o “expresso perfeito”. LX Factory > R. Rodrigues de Faria, 103, Lisboa > T. 21 314 3399 > 22-24 mar, sex 16h-20h, sáb 11h-23h, dom 11h-16h > €4,50; €9 (kit Lisbon Coffee, inclui saco, avental, caneca e booklet)

5. Vinhos em Cena, Lisboa