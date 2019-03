Vinhos, champanhes e jantares especiais nos dez anos do Altis Belém & Spa, em Lisboa

Um programa de quatro dias, com jantares especiais e a primeira edição do Vinhos com Sentido, assinala a partir desta sexta, 22, e até segunda, 25, o décimo aniversário do hotel Altis Belém & Spa, à beira do Tejo

O Altis Belém Hotel & Spa celebra o décimo aniversário com dois jantares exclusivos e a primeira edição de Vinhos com Sentido, duas iniciativas a não perder pelos apreciadores da alta cozinha, de vinhos e champanhes. As comemorações decorrem no restaurante Feitoria, com uma Estrela Michelin.

No primeiro jantar, nesta sexta, 22, o chefe João Rodrigues recebe, pela primeira vez na sua cozinha, Alexandre Silva (Loco, uma Estrela Michelin), Pedro Pena Bastos (Ceia), António Galapito (Prado) e Ljubomir Stanisic (100 Maneiras). O menu elaborado para este jantar, com início marcado para as 19h30, será harmonizado com as escolhas de quatro sommeliers: André Figuinha (Feitoria), Alejandro Chávarro (Vinhos Livres), Emmanuel Cadieu (67 Pall Mall) e Alex Hernandez (Dani Garcia). No sábado, 23, são os pratos mais emblemáticos dos dez anos do Feitoria que vão chegar à mesa, um menu best of harmonizado por cinco sommeliers nacionais.

Já a primeira edição de Vinhos com Sentido, organizado pelo enólogo francês Alejandro Chávarro, traz a Lisboa e ao Altis Belém, no domingo e na segunda-feira, dias 24 e 25, produtores de champanhe e de vinhos de França (Borgonha, Alsácia e Loire), Itália, Hungria e Espanha. O programa inclui provas comentadas pelos produtores (limitadas a 40 lugares por prova), um almoço e o debate Diálogos à Mesa.

Altis Belém Hotel & Spa > Doca do Bom Sucesso, Lisboa > T. 21 040 0200 > 22-25 mar, sex-seg > €150 (jantares 22-23 mar, sex-sáb 19h30), Vinhos com Sentido (24-25 mar, dom-seg), €195 (1 dia), €325 (2 dias)