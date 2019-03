Lisbon Bar Show: Tudo o que precisa de saber sobre a festa dos cocktails

A sexta edição do Lisbon Bar Show decorre nos dias 14 e 15 de maio, no Convento do Beato, em Lisboa. O Reino Unido é o país convidado e a iniciativa reúne, em Lisboa, os melhores profissionais na arte de fazer cocktails

Marcos Borga

A dois meses de começar o Lisbon Bar Show, que decorre nos dias 14 e 15 de maio no Convento do Beato, em Lisboa, foram reveladas as novidades da sua sexta edição. Durante dois dias, pode visitar-se cerca de 100 expositores, participar nos workshops e seminários, e ainda assistir ao anúncio dos vencedores do concurso que visa premiar os melhores nesta área.

Mais do que uma iniciativa dedicada a profissionais, com provas de cocktails e demonstrações de mixologia, o Lisbon Bar Show apresenta-se como uma feira que tem como principal objetivo mostrar ao público em geral as tendências internacionais do sector.

Nesta sexta edição, “vamos dar destaque aos produtos e comida do Reino Unido, onde residem e trabalham alguns dos melhores profissionais da indústria, como o britânico Joe Schofield, orador convidado desta edição", diz Alberto Pires, organizador do Lisbon Bar Show, barman e proprietário do Mojito Bar Catering. Schofield, eleito o barman internacional do ano nos Tales of the Cocktails Spirit Awards e Bartender’s Bartender (barman dos barmen) nos The Word’s 50 Best Bars em 2018, é o único profissional a ter ganho estes dois prémios. E prepara-se para abrir, juntamente com o irmão, um novo bar em Manchester, a sua terra natal.

Destaque ainda para a presença de Mr. Daiquiri, nome pelo qual é conhecido David Cordoba, um dos principais bartenders da América Latina, e Jochen Hirschfeld, diretor criativo de uma agência de publicidade e autor de livros de cocktails. Já Leo Robitschek vem representar o NoMad Bar, que ocupa o 4º lugar na lista de Melhores Bares do Mundo. A representar as mulheres, apresenta-se Veronica di Pietrantonio, directora-adjunta do Melhor Bar do Mundo, o Dandelyan no Hotel Mondrian, em Londres. Mas haverá mais oradores, como Norbert Schok do Good Spirit Bar, em Budapeste, e Márcio Silva, proprietário e barman do Guilhotina Bar, em São Paulo.

António Bernardo

De Portugal, mais precisamente de Lisboa, juntam-se Paulo Gomes (Red Frog), Constança Rebelo Cordeiro (Toca da Raposa) e Zé Robertson (Cinco Lounge). Do Porto, chega Daniel Carvalho, bartender do The Royal Cocktail Club, no Porto, vencedor da 4ª edição da competição Barman do Ano, e da Praia Verde, apresenta-se Flavi Andrade, head bartender do Guarita Terrace. Também do Algave, vem Jaime Montgomery, bartender no Bovino Steakhouse, em Almancil. Para combinar com as bebidas ali à prova, haverá petiscos preparados por Rui Paula, o chefe convidado do Lisbon Bar Show.

Durante a feira, realiza-se o concurso que tem como como missão premiar os melhores em 11 categorias, cada uma delas com quatro nomeados. Saiba quais são e quem são os concorrentes.

Produto do Ano: Monkey Shoulder; Italicus; Le Tribute Gin; Macallan 15 anos

Produto do Ano Português: Mavem Aguardente; Singeverga Licor; William Hinton Rum; Licor Beirão D’Honra

Melhor Carta de Bar: Gusto Bar (Conrad); Royal Cocktail Club (Porto); Red Frog (Lisboa); Café Klandestino (Lisboa)

Melhor Bar de Hotel: Cosmopolitan Bar (Hotel Faro); Tempus Bar (Hotel Corinthia); Gusto bar (Hotel Conrad); Rib 2 Beef (Pestana Vintage Hotel Porto)

Melhor Equipa de Bar: Avista Bar (Évora); Colombus Bar (Faro); The Royal Cocktail Club (Porto); Red Frog (Lisboa)

Melhor Bar: The Royal Cocktail Club (Porto), Cinco Lounge (Lisboa); Red Frog (Lisboa); Colombus Bar (Faro)

Melhor Bartender: Daniel Carvalho (The Royal Cocktail Club); Zé Robertson (Cinco Lounge); Paulo Gomes (Red Frog); Nelson Matos (Conrad)

Melhor Barmaid: Constança Cordeiro (Toca da Raposa); Inês Moreira (Vermutaria Baixa); Tatiana Cardoso (The Royal Cocktail Club); Marlène Guerreiro (Hotel Meliús)

Melhor Bartender Internacional: Valter Dias (Luanda); Wilson Pires (Amsterdão); Magda Viegas (Barcelona); Pedro Paulo (Londres)

Melhor Cocktail: Too Famous to be Naked (Red Frog); Banana Bonanza (Red Frog), Envolve (World Class / Nelson Matos); Negroni Trufado (Café Klandestino)

Melhor Embaixador da Marca: Carlos Santiago (Diageo); Miguel Lapa (Companhia Espiritual); Abel Madureira (Bacardi Martini); Rui Lourenço (Prime Drinks)

Bruno Rascão

Lisbon Bar Show > Convento do Beato, R. do Beato, 48, Lisboa > 14-15 mai, ter-qua 13h-21h > €23 (até 10 mai), €30 (no dia do festival)