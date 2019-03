Alcôa: O paraíso dos doces conventuais, em Alcobaça

Cornucópias, coroas de abadessa e queijinhos do céu são alguns dos doces conventuais a que é impossível resistir quando se entra na Alcôa. A pastelaria, fundada em 1957, é um dos locais de visita obrigatória em Alcobaça, cidade que cresceu à volta do mosteiro mas que tem muito mais para descobrir. Para ler no capa da VISÃO Se7e, esta quinta-feira, 21, nas bancas