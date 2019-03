Receita de bolachas de amêndoa e mirtilos, por Ella Mills

“

É tão fácil e rápido fazer bolachas... Esta é uma das minhas receitas preferidas. Também têm sido um sucesso com a nossa equipa – são perfeitas para nos animar depois de uma tarde longa de emails e planeamento. Já as fizemos com pepitas de chocolate em vez de mirtilos e ficaram deliciosas, pelo que lhe sugiro que experimente assim também.” Ella Mills