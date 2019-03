Sushi, petiscos e cocktails no novo Dominó, em Leça da Palmeira

Na carta do novo Dominó Tasca Japonesa, que trocou Matosinhos por Leça da Palmeira, os cocktails e os petiscos juntam-se ao sushi. Além da vista de mar e de mais lugares para sentar

D.R.

O Dominó fez as malas e mudou-se de Matosinhos para Leça da Palmeira. Na nova casa, que acaba de abrir, além da vista para o mar e mais lugares para se sentar, juntou-se ao sushi uma carta de petiscos e oito cocktails (€8), com um toque japonês, criados pelo bartender Wilson Pires. “A estrutura é outra, mas mantivemos o nome e parte do conceito”, diz Ana Afonso, a proprietária. O restaurante tem agora duas áreas distintas: o bar, com um original teto de wagasas (sombrinhas japonesas), à entrada, onde são servidos os almoços; e a sala dos jantares, pontuada por mesas em meio círculo, onde se sentam 46 pessoas.

Para simplificar, há dois menus de almoço: sunomono ou temaki (ambos incluem crepe, sopa miso, 12 peças de sushi e quatro de sashimi, bebida e café, de €13,50 a €16,50). “São simples, para o cliente não se perder”, frisa Ana. Mas nem só de sushi se compõe o cardápio do Dominó. Ao jantar, além de sashimi (6 peças, de €6 a €12), um mix de nigiris (€28) e de gunkas (€28), há tataki de atum em saté (€15), lavagante em cama mexicana (€22) e maguro com tostas e guacamole (€28). Na ementa, cabem ainda yakisoba de frango (€12,50) ou camarão (€14), t-bone com legumes e arroz em vapor (€25) e bife missôyaki, batata frita e legumes salteados (€42). Em cada mesa, Ana Fonseca manteve a pequena caixa de madeira com o nome do restaurante. Lá dentro, há 26 peças para jogar dominó, enquanto se aguarda a chegada do pedido.

D.R.

Dominó Tasca Japonesa > R. Dr. Francisco Sá Carneiro, 357, Leça da Palmeira, Matosinhos > T. 22 937 1520 > ter-qui 12h-15h, 19h30-23h, sex-sáb 12h-15h, 19h30-24h