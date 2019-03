Namban Oporto Kitchen Café, no Porto: Do Japão, com amor

O pequeno quiosque das Galerias Lumière, no Porto, cresceu para um restaurante com uma cozinha igualmente saborosa. O Namban Oporto Kitchen Café está, desde dezembro, na Rua dos Bragas

Lucilia Monteiro

A delicadeza de Sako Arao, 46 anos, não está só no sabor que põe em cada prato. Começa logo quando a vemos ao balcão, de cabeça baixa, concentrada na preparação de cada ingrediente. “É uma cozinha muito pessoal, na qual está enraizada a sua cultura japonesa [Sako nasceu em Tóquio], com tempos rigorosos de preparação e texturas”, resume o companheiro, o portuense Miguel Cunha, 50 anos, que a conheceu em Londres – ele a estudar Design, ela Escultura. No novo Namban Oporto Kitchen Café, aberto em dezembro, na Rua dos Bragas, há mais espaço para a criatividade do que no pequeníssimo quiosque nas Galerias Lumière, onde o projeto nasceu há cinco anos. “Adoramos esta rua, há mais luz e a loja está virada a sul”, diz Miguel, também ele um apaixonado pela cultura japonesa, que nos recebe como se estivesse em casa.

Sako Arao chega ao restaurante às oito da manhã, porque a sua comida requer tempo. “O que as pessoas mais gostam é o facto de ser caseira, com o amor e o carinho que ela põe em tudo o que faz”, nota Miguel. Seja nas já conhecidas oniguiri (bola de arroz), seja na omeleta japonesa (dashimaki tamago), na torrada de pão sourdough de arroz ou no natto, feito com soja fermentada, que servem ao pequeno-almoço e ao lanche. Ao almoço (das 12h às 15h), à terça-feira, há sempre caril japonês. Nos restantes dias, a carta varia entre o ankake-don, com grelos, alga wakame e cogumelos enoki e shimeji (€9,50), a coxa de frango do campo estufada em soja doce com raízes de inverno (€9,50), e, à sobremesa, pudim de chá verde torrado com maçã escalfada. Tudo feito de raiz e, sobretudo, sem desperdício.

Namban Oporto Kitchen Café > R. dos Bragas, 346, Porto > T. 91 595 6478 > ter-sex 9h-17h, sáb 10h-16h