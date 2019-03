Fortaleza do Guincho, em Cascais: Um clássico, com frescura

É com peixe e marisco da nossa costa, azedas, chagas, zimbro e alecrim, dos campos e das serras, que o novo chefe Gil Fernandes prepara a ementa do restaurante Fortaleza do Guincho, em Cascais

Um dia de céu azul desvenda a vastidão do oceano, de um lado, e a verdejante serra de Sintra, do outro. É com esta paisagem que nos sentamos à mesa do Fortaleza do Guincho, para conhecermos os pratos criados por Gil Fernandes que assume, depois de três anos como sous-chef, a liderança do restaurante com uma Estrela Michelin (desde 2001). O gosto pelo que é natural e sazonal, conta Gil Fernandes, 29 anos, nascido na Lourinhã, começou com a avó, “obcecada por ervas tradicionais terapêuticas, que me levava com ela para o campo”. Não é, por isso, de estranhar, nos pratos que prepara, a presença do funcho do mar, de algas, azedas, zimbro e alecrim, entre outros ingredientes, apanhados nas serras, nos campos e no mar, mesmo ali em frente. A ementa, desenhada por Gil Fernandes para o restaurante (anteriormente chefiado por Miguel Rocha Vieira), aposta ainda nos peixes e nos mariscos da nossa costa, servidos em dois menus ou à carta.

A refeição começa com um snack, que recria o sabor do frango de churrasco, confecionado com esta ave grelhada e com puré de tomate, que acompanha com batata frita. Segue-se uma minicouve recheada com tártaro de camarão, que chega à mesa dentro de uma caixa, a fazer lembrar uma horta, com diferentes elementos decorativos. Mas é no sistema de rega gota a gota, que sabe a couve fermentada, que o olhar se distrai. Passando aos amuse-bouches, destaca-se a moreia frita, com o crocante feito com a pele do peixe, moreia curada, torresmo da moreia, maionese de funcho do mar e lima caviar. Do rio, serve-se a lampreia, uma sugestão arriscada. “Faz parte de mim demonstrar que podemos comer tudo, desde que cozinhado da melhor forma”, justifica o chefe. Para lá disso, “a lampreia assenta no tema da sazonalidade, e é nesta época do ano que a encontramos nas melhores condições.” Para terminar, o chefe pasteleiro Filipe Manhita preparou citrinos e avelã, com laranja sanguínea confitada e yuzo, só para dar um exemplo doce, entre outras sobremesas. Neste clássico plantado à beira-mar, definitivamente o tempo não parou: sente-se que há uma frescura, com epicentro no produto português.

Fortaleza do Guincho > Estr. do Guincho, Cascais > T. 21 487 0491 > seg-dom 12h30-15h, 19h30- 22h30 > menu Degustação (4 pratos) €95, com harmonização de vinho €140; menu Experiência (8 pratos) €145, com harmonização de vinho €230