Crafty Corner: Neste bar do Cais do Sodré, em Lisboa, serve-se cerveja artesanal

No Crafty Corner, no Cais do Sodré, tudo merece ser apreciado. Primeiro, a decoração, do lustre ao chão, passando pelo bonito armário azul e pelas escadas em caracol com rendilhado em ferro, que dá acesso à mezanine. Em seguida, as cervejas artesanais ali à prova, produzidas maioritariamente na zona da Grande Lisboa. Para evitar hesitações, no momento do pedido, peça-se os tasting paddles com cinco (€10) ou 12 variedades (€24), a melhor forma de ficar a conhecer o produto-forte da casa.

Por agora, a ementa só apresenta duas referências do Porto – a Nortada e a Post Scriptum –, pois “o foco são as cervejas artesanais produzidas desde o Montijo até Sintra”, explica Patrick Mills, gerente do Crafty Corner. “Queremos distinguir-nos dos demais bares pelos nossos tasting paddles, os únicos só com cervejas lisboetas, mas também pelas asas de frango, que já tem muitos apreciadores e, claro, pela decoração”, resume Patrick.

Os primeiros sábados de cada mês são dedicado à música swing, um estilo de jazz muito popular na década de 1930, que neste bar põe os funcionários (vestidos com suspensórios e laço), e clientes também, a dançar e a cantar.



Crafty Corner > R. Bernardino Costa, Lisboa > T. 96 993 4026 > seg-dom 16h-2h