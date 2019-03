Receita de Tiramisù com limoncello, por Jamie Oliver

“Claro que este não é um tiramisù tradicional, mas as camadas de bolo e o aveludado mascarpone com baunilha remetem

“Claro que este não é um tiramisù tradicional, mas as camadas de bolo e o aveludado mascarpone com baunilha remetem ‑ nos para a sobremesa que todos conhecemos e adoramos. As cerejas, o limoncello e o chocolate branco oferecem ‑ nos uma sobremesa mais leve que é um verdadeiro deleite, inspirada nos longos dias de verão da costa amalfitana.” Jamie Oliver

Cubra a base de uma taça com 24 cm de diâmetro com metade dos palitos de champanhe (alternativamente, pode usar as aparas da massa da minha receita de babá ao rum de Amalfi, da pág. 352, arranjando assim uma boa desculpa para fazer as duas sobremesas!).

Misture o café frio com o restante limoncello, regue a camada de palitos de champanhe com metade desta mistura e comprima levemente para ajudar os palitos a ficarem ensopados.

os com o restante café e termine com uma última camada de mascarpone.

Retire o caroço às cerejas e corte a polpa em pedaços sobre o mascarpone. Disponha por cima os restantes palitos de champanhe, regue ‑ os com o restante café e termine com uma última camada de mascarpone.

Deite a calda e a casca de laranja caramelizada por cima do tiramisù, e regue com um fio de azeite virgem extra. Tape a taça e guarde no frigorífico durante pelo menos 4 horas, ou de um dia para o outro.

