O café de especialidade serve-se agora no Solo Café, em Paço de Arcos, um novo lugar tranquilo, perto do mar. Todos os dias, há brunch e um delicioso bolo de chocolate

Marcos Borga

É em frente a um jardim centenário que se aprecia o café de especialidade no Solo Café. Preparado com o grão da região peruana de Cajamarca, cultivado a 1800 metros de altitude na fazenda de Luis Cordova Rafael, tem um travo a caramelo e passas, corpo denso e notas de limão e lima. “Sei de onde vem o grão do café, por quem foi produzido e que processos estiveram envolvidos”, explica a proprietária Paula Pereira que deixou o emprego numa multinacional. Uma aventura que a levou a tirar um curso de barista, na Academia do Café.

Marcos Borga

Aberto há cerca de três meses, o Solo Café veio ocupar o lugar do restaurante O Stique. E as duas salas estão irreconhecíveis – tudo graças ao trabalho da arquiteta Cristina Picoto e da designer de interiores Catarina Ramos Pinto. Na ementa, a bebida serve-se em diferentes combinações, desde as mais simples, como o espresso (€1,20) e o café de filtro (€2,50), às mais elaboradas, onde se destaca o cappuccino (€2,80) e o café latte (€2,80), com opção sem lactose e leite de aveia. Para acompanhar, sugere-se o pão de fermentação lenta barrado com manteiga dos Açores (€2,20), a panqueca com mel ou xarope de ácer (€4) ou uma fatia do “Nosso delicioso bolo de chocolate” (€3,50), feito com chocolate belga e com açúcar mascavado. Já os apetites com mais substância podem saciar-se com a tosta de queijo de cabra, mel e alecrim (€6), salada de couscous, legumes assados e feta (€6) e bruschetta de abacate e tomate (€6). Um cantinho perto do mar e longe da confusão, onde tanto apetece estar sozinho como entre amigos, a apreciar, sem pressas, as iguarias do brunch, ali servido todos os dias, entre as 11h e as 16h30.

Solo Café > Av. Marquês de Pombal, 5, Paço de Arcos, Oeiras > T. 21 014 5262 > qua-sex 9h30-19h, sáb 10h-19h, dom 10h-18h