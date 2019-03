Qualidade levada ao topo no restaurante Líder, no Porto

A cozinha tradicional portuguesa no seu melhor, das sopas aos cozinhados, no tacho e no forno, à doçaria e aos vinhos. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Líder, nas Antas, no Porto

Lucilia Monteiro

Regresso oportuno e feliz ao restaurante Líder. Oportuno, por ser tempo da lampreia e por estarmos numa das casas que melhor prepara e serve essa iguaria sazonal; feliz, pelo conforto do acolhimento personalizado e caloroso que o dono da casa, Manuel Moura, dispensa aos seus clientes, e pela culinária soberba, agora executada por Carolina Pereira – embora a dona Amélia continue por lá a pôr a mão no tempero do cabrito ou a fazer outros dos seus mimos, como as tripas, o joelho de porco, as rabanadas, o leite-creme e a aletria, por exemplo. Vizinho da Praça Velásquez, na zona residencial das Antas, o Líder tem clientes certos, que aproveitam a refeição para encontros de negócios, convívios de amigos ou reuniões de família ao almoço de domingo, prolongando-se tarde fora com bolo-rei, vinho do Porto e uma conversa.

A ementa é extensa e rica, abrindo com cinco boas sopas: de legumes, de agriões (que é mais um creme), à alentejana, caldo-verde e canja de galinha. Para entrada, opções também aliciantes, embora simples, como as amêijoas à Bulhão Pato, as gambas “à guilho”, o presunto de porco ibérico e o requeijão com compota ou com simples pimenta-preta moída ao momento.

Entre os pratos principais destacam-se: lampreia, no curto período em que pode ser pescada em Portugal, de janeiro a abril/maio, pela qualidade do produto e da confeção, seja à bordalesa seja em arroz; tripas à moda do Porto, tão apreciadas que passaram de prato servido uma vez por semana a prato diário; cabrito no forno com batatas assadas e grelos, iguaria festiva de domingo (e nos outros dias por encomenda, podendo ser também no churrasco); pataniscas com arroz de feijão ou de bacalhau, à segunda-feira; lulas à bordalesa ou recheadas, à quarta; filetes de pescada fresca com arroz de tomate ou salada-russa, no verão; açorda de gambas e lagosta, de gosto suave e rico; polvo à lagareiro com batatas a murro; bacalhau à avozinha, em posta do lombo assada a preceito; pescada à Líder, tipo “à marinheira”, leve e gulosa; naco da vazia maturada em azeite e alho; pá de vitela assada com arroz de forno; perdiz estufada com castanhas, entre outros pratos há muito consagrados.

A estes, juntam-se outros mais recentes, embora já bem conhecidos, como o arroz de robalo com gambas, de sabor delicado, e as bochechas de porco ibérico estufadas, com arroz branco e esparregado, que se desfazem na boca. Muito boa doçaria feita na casa, como a referida no início. Excelente garrafeira. Serviço exemplar.

Líder > Al. Eça de Queirós, 120-130, Porto > T. 22 502 0089 / 91 987 3192 > seg-dom 12h-15h30, 19h-23h > €35 (preço médio)