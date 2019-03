Pratos para partilhar e de alcofa cheia: Há novidades no Bairro de Alvalade

O bairro lisboeta de Alvalade continua a renovar-se. A VISÃO Se7e andou à descoberta das lojas que cheiram a novo, por ruas e avenidas desenhadas a régua e esquadro

Todos os primeiros sábados de cada mês, há sessão de fado n’ A Mar, A Terra, na Rua Marquesa de Alorna. A mercearia de produtos regionais, em particular da Madeira e dos Açores, enche-se de clientes para assistir à atuação que começa às cinco da tarde. “A casa fica tão cheia que as mesas [onde todos os dias se pode beber uma poncha ou comer uma queijada de Vila Franca do Campo] não chegam para todos, por isso, aconselhamos a reserva”, alerta a proprietária Iolanda Silva. A iniciativa é recente mas não é única: também ao sábado, há apresentações e degustações. “Nesta zona, notava-se a falta de produtos das ilhas. Foi uma das razões por que viemos para aqui, mas também pelo ambiente do bairro. Sinto que estou a trabalhar para quem cá mora ou gosta de cá vir”, justifica. Com quatro meses, A Mar, A Terra já ganhou clientes fiéis, de Alvalade e não só, que vêm à procura do bolo do caco (à terça e à sexta), das queijadas da Madeira (à sexta), da manteiga das ilhas do Pico e das Flores mas também do pão Alentejano. Para a Páscoa, hão de chegar cerca de 50 variedades de amêndoas.

É com provas que também Alcídio Gomes pretende dinamizar a Garrafeira D’Alvalade, de portas abertas desde janeiro, na Avenida da Igreja. A primeira, dedicada aos vinhos de altitude, será no dia 14 de março (18h), com a presença da Quinta do Cardo. A garrafeira é fruto da paixão de Alcídio pelos vinhos, em particular os do Porto. Com 40 anos de experiência na área, optou por dar destaque à produção nacional. “É um bom sítio para quem aprecia Reservas e Grandes Reservas, assim como vinhos do Porto Colheita e Vintage, de vários anos.” Nas prateleiras, brilham ainda destilados, moscatéis, aguardentes, champanhes e espumantes, num total de 250 referências, entre tintos, brancos, rosés e verdes.

Presunto de Barrancos e broa de milho

Foi a pensar no convívio e na partilha que Francisco Completo abriu, no início de dezembro, a Veneno. Passar à porta ou espreitar a partir da montra não chega para descobrir o que lá vai dentro. No número seis da Rua José D’Esaguy, a mesa corrida está pronta para receber apreciadores de queijos, enchidos, vinhos e de raclette, uma novidade. “Somos um espaço de tertúlia, com produtos genuínos portugueses, para comer e beber aqui ou levar para casa”, explica o proprietário. Na Veneno há patés de alcachofra, conservas de peixe do rio, presunto de Barrancos, paiola do Fundão, pecorino com trufas e brie de Meaux. Tudo de encher o olho. Bom conversador e amigo de contar histórias, Francisco gosta que façam o mesmo na sua loja. “Costumo dizer que o maior inimigo da Veneno é o colesterol”, brinca.

Percorrendo alguns metros, até à Rua Acácio Paiva, encontra-se o Tasco Force, onde, com uma vista para o jardim, se degusta a cozinha portuguesa de Nuno Garuti. No cardápio, há cabrito à Benquerença, confecionado a baixa temperatura e finalizado na frigideira, polvo com esmagada de batata-doce e, ainda, petiscos variados (iscas, moelas, pica-pau, pezinhos de coentrada). “Sempre que possível compramos os ingredientes no bairro, do pão aos frescos”, diz o chefe e proprietário. Os clientes demoram-se em conversas, porque tanto a comida como o ambiente convidam a ficar.

Umas portas acima, ainda na Acácio Paiva, está a ArtesanaLis – Bottle Shop, de Martha Varella e de Pedro Mendes. Apreciadores de cerveja artesanal, o casal veio do Brasil para Portugal e aqui abriu, em outubro do ano passado, uma loja/bar dedicada a esta bebida. São mais de uma centena de referências (apenas em garrafa) que os clientes podem levar para casa ou consumir numa das mesas, acompanhadas de um petisco vegan, como as bolinhas de tremoço.

Quem também não resistiu ao encanto do bairro foi Vítor Sobral que, em meados de dezembro, abriu uma Padaria da Esquina dentro do mercado. “A oportunidade surgiu de um convite da junta de freguesia. Já queríamos vir para Alvalade, um bairro muito parecido com o de Campo de Ourique, onde inaugurámos a primeira loja”, conta o chefe de cozinha. E o pão artesanal, feito a partir de massa-mãe, produzido pelas mãos sábias do mestre padeiro Mário Rolando, já ganhou adeptos. “Aqui, a broa de milho tem muita saída”, diz Vítor Sobral, mas a oferta inclui em média dez variedades de pão e, ainda, bolas de Berlim, bolos de arroz, madalenas e queques. Além do balcão, a nova Padaria da Esquina tem uma pequena zona de cafetaria, onde se pode tomar o pequeno-almoço. Um bom ponto de partida, portanto, para dar um passeio pelas novidades de Alvalade.

A Mar, A Terra > R. Marquesa de Alorna, 20, Lojas B-C, Lisboa > T. 96 119 4483 > seg-qui 8h30-19h30, sex-sáb 9h-21h

Garrafeira D’Alvalade > Av. da Igreja, 3C, Lisboa > T. 21 157 9919 > seg-sex 9h30-20h, sáb 9h30-17h

Veneno > R. José D’Esaguy, 6A, Lisboa > T. 96 290 2234 > seg-qui 11h-21h, sex 11h-23h, sáb 9h30-23h

Tasco Force > R. Acácio de Paiva, 5D, Lisboa > T. 21 406 0970 > ter-sáb 12h-15h, 19h30-23h

ArtesanaLis – Bottle Shop > R. Acácio de Paiva, 9A, Lisboa > T. 21 247 2063 > ter-qui 15h30-21h30, sex-sáb 15h30-22h, dom 15h30-20h

Padaria da Esquina > Mercado de Alvalade, Av. Rio de Janeiro, Lisboa > ter-sáb 7h-15h