O restaurante Besushi, em Carcavelos, é uma caixinha de surpresas

Numa pacata zona residencial de Carcavelos, na linha de Cascais, o restaurante japonês Besushi é um desassossego. Deixe-se nas mãos de Sebastião Coutinho e não ficará desiludido

Há três anos e meio, quatro rapazes na casa dos vinte e poucos anos abriram o Besushi com a única intenção de ser um take-away, também com serviço de entregas em casa, entre Caxias e o Monte Estoril. Mas, rapidamente, a clientela começou a apoderar-se do sítio e assim vieram as mesas, as cadeiras e uma dezena de lugares ao balcão. Do quarteto de sócios, o mais provável é ser Sebastião Coutinho quem está à conversa com os clientes, com um à-vontade e uma expressividade notáveis. Aliás, aquilo de que Sebastião gosta mesmo é que as pessoas se sentem à sua frente e lhe deem carta-branca para fazer o que quiser (a partir de €25). A escolha do peixe depende muito do que o mar dá e a nossa costa, mesmo assim, é generosa. No Besushi tanto trabalham os peixes mais comuns, salmão e atum, como robalo, carapau, sarrajão (uma espécie de atum) e polvo.

Sem qualquer intolerância alimentar ou gosto esquisitinho, deixámo-nos nas mãos do sushiman e as surpresas começaram a aparecer. A primeira em forma de tártaro de carapau (com molho de soja, gengibre, cebolete e arroz), tão simples e fresco. O ceviche de robalo foi inesperado, talvez pela mistura de abacate, sésamo moído, molho ponzu, pickle de pepino japonês e a gema de ovo de codorniz que emulsiona toda a mistura. Os rolinhos de rábano branco com atum, robalo e salmão não são dos mais fáceis de se gostar, mas vale a pena experimentar o picante do rábano a encher a boca, que prepara o palato para algo mais forte que pode vir a seguir.

Até aqui quase não comemos arroz e nem demos por isso, tão distraídos que estávamos com a conversa. “É preciso desistir do arroz e investir mais no peixe, na forma de o trabalhar, seja em sashimi, ceviches ou tártaros”, sugere Sebastião. Na luta contra o queijo-creme, tão apreciado pelos portugueses no sushi chamado de fusão, Sebastião é perentório: “Sempre que temos opção, não usamos.” Das suas criações, passamos para algumas sugestões à carta: Dynamite (€8), uramaki picante com camarão e pepino, coberto com atum; tataki de salmão (€6,50), fatias de peixe braseadas, azeite, sumo de lima, coentros e flor de sal – um bom exemplo de como os produtos portugueses casam tão bem com a técnica japonesa. No fim, o remate quente e saboroso da sopa miso mediterrânica (€3), feita com um caldo mais forte e apurado do que o normal, e um toque de lima delicioso. Mesmo sem ter ido ainda ao Japão, a criatividade de Sebastião já está ao mais alto nível. Imagine-se quando for a Tóquio, como tanto deseja.

Besushi > R. de Braga, 57A, Carcavelos, Cascais > T. 21 588 5051 > ter-sáb 12h-15h, 19h-22h30, sex-sáb até 23h, dom 19h-22h30