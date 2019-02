Prazer sem culpa: Os doces conventuais de Amarante adoçam-nos a boca

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

As receitas não ficaram no segredo dos deuses, nem arderam juntamente com o Convento de Santa Clara de Amarante, por altura das Invasões Francesas. Como fiel depositária das criações culinárias das clarissas ficou a aristocracia da região que, em boa hora, decidiu partilhar, com as confeitarias da terra, os pesos e as medidas dos foguetes, lérias, brisas do Tâmega, papos de anjo e São Gonçalos. Estes doces conventuais continuam a ser a principal fonte de receita da Confeitaria da Ponte, a casa mais antiga de Amarante, criada em 1930, e das poucas que sempre se manteve em laboração, num edifício na margem esquerda do Rio Tâmega, logo a seguir à ponte de S. Gonçalo.

No workshop promovido pela empresa turística Inside Experiences, os participantes são convidados a acompanhar a confeção, no piso inferior ao do atendimento da Confeitaria da Ponte. Durante cerca de uma hora, assiste-se ao meticuloso trabalho manual das mestres doceiras, algumas com quarenta anos de ofício, desde a preparação do recheio, feito com 260 ovos e 12 quilos de açúcar, à sua distribuição pelas diferentes especialidades. “Os papos de anjo e os foguetes são os que têm mais saída”, diz Ricardo Ribeiro, proprietário da confeitaria desde 2010. São também os doces mais trabalhosos: o primeiro, uma folha de hóstia recheada, recortada à mão, em meia lua, e depois coberta de grãos de açúcar; o segundo, um funil feito igualmente de folha de hóstia, recheado de doce de ovos, mergulhado em calda de açúcar e levado ao forno. “Se comermos apenas um, temos calorias para um dia inteiro”, brinca Ricardo Ribeiro. Após as explicações e tiradas todas as dúvidas, é a hora da prova, com Vinho Verde da região a cortar a doçura.

Para Ana Maria Baptista, a confeção dos doces conventuais de Amarante não tem, seguramente, segredo. Filha da fundadora da histórica confeitaria Lailai, inaugurada em 1947 e encerrada durante 20 anos, não descansou enquanto não a reabriu. Fê-lo no verão passado e manteve a casa tal como os antigos clientes a recordam, desde a fachada com o nome em néon à varanda sobre o Tâmega. “Esta confeitaria foi uma escola, muitos dos pasteleiros de Amarante passaram, direta ou indiretamente, por aqui”, conta Ana Maria. A mãe, com apurado sentido para a culinária, “foi perspicaz nos doces que escolheu e criou”, acrescenta. Os pingos da tocha, os amarantinos, a torta de fruta… tudo especialidades, feitas à moda antiga, que adoçam a boca aos visitantes.

Confeitaria da Ponte > R. 31 de Janeiro, 186, Amarante > T. 255 432 034 > seg-dom 8h30-20h > Lailai > R. 31 de Janeiro, 102-104, Amarante > T. 255 440 061 > dom-sex 8h30-20h30, sáb 8h30-24h