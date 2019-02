Pecado da carne no novo K.O.B., no Porto

O K.O.B., a steakhouse do chefe Olivier, onde as carnes maturadas são a estrela da ementa, já abriu no Porto – e o Guilty também está para breve

As carnes maturadas do K.O.B. marcam a estreia de Olivier da Costa no Porto. Abriu na Rua Conde de Vizela, no edifício de dois pisos onde funcionou o Cabaré, de Filipe Herculano. Foi, aliás, o empresário que desafiou o chefe de cozinha a alargar o negócio ao Norte. “O Olivier fala na luz, no som, na comida. Para mim, são fatores essenciais na restauração”, justifica o gestor de 25 anos.

No K.O.B., as carnes maturadas (35 dias, no máximo) são a estrela da carta: dos bifes nacionais Black Angus (a partir €16), ao entrecôte simental e secretos de porco preto (Espanha), das carnes da Irlanda, Argentina, Austrália até ao bife da vazia Wagyu do Japão, considerado um dos melhores do mundo.

Cada corte chega à mesa com acompanhamentos e molhos à escolha, alguns trazidos do restaurante Olivier Avenida, em Lisboa, como o puré de batata com trufa preta (€8,50), arroz salteado com cogumelos Portobello (€6), arroz de feijão com pimentos e chouriço picante (€6), e o já conhecido linguini com molho de parmesão e trufa (€17). “Quero trazer ainda a alheira de caça enrolada em grelos com ovo de codorniz”, diz Olivier, 43 anos, proprietário dos restaurantes Guilty (que também chegará ao Porto, em abril, à Rua Júlio Dinis), Avenida, Seen e Yakusa First Floor, em Lisboa, e ainda Yazuka Algarve.

Quem dispensa a carne, pode contar com o folhado de peixe Olivier (€22) e o lombo de garoupa (€28). Tal como em Lisboa, este K.O.B. tem um menu de almoço (€16) que inclui 200 gramas de carne (entre quatro, à escolha), couvert, bebida (vinho a copo, água ou refrigerante) e sobremesa. A diferença está na componente de bar com cocktails pensados para terminar a noite. A reforçar um dos lemas de Olivier: “Não vendo comida, vendo uma experiência.”

K.O.B. > R. Conde de Vizela, 149, Porto > T. 91 828 0080 > seg-sex 12h30-15h, 19h30-24h, sáb-dom 19h30-24h