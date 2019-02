No Jantar do Ano de 2019, o segredo é o ingrediente principal

O Jantar do Ano, organizado pela Adega Mayor, regressa a 4 de maio, a Lisboa, reunindo a cozinha de Justa Nobre, Vítor Sobral, João Rodrigues, Henrique Sá Pessoa e ainda de dois chefes internacionais – cujos nomes estão no segredo dos Deuses, tal como a localização do repasto onde cabem mil pessoas

Duarte Drago/Time Out

Justa Nobre (dos restaurantes O Nobre e À Justa), Vítor Sobral (Tasca da Esquina, Taberna da Esquina, Peixaria da Esquina, Balcão da Esquina e Padaria da Esquina), João Rodrigues (Feitoria) e Henrique Sá Pessoa (Alma, Tapisco e o balcão no Mercado da Ribeira) são os chefes de cozinha do Jantar do Ano, organizado pela Adega Mayor, que, este ano, acontece a 4 de maio, em Lisboa. Sob o slogan "Selva de Improvisos", não se estranhe, por isso, que a apresentação tenha decorrido no Reptilário do Jardim Zoológico de Lisboa, entre cobras, serpentes e crocodilos de verdade, que se misturaram com figuras mascaradas e igualmente assustadoras.

Pensado para receber mil pessoas, o jantar tem como principal ingrediente o secretismo. Desde o lugar onde vai decorrer – a organização revela que o local será "de grandes dimensões, exótico e inesperado” –, aos nomes dos dois chefes estrangeiros que se vão juntar ao quarteto de peso, deixando escapar que “vão chegar da América”. Também a ementa não foi revelada na sua totalidade. Sabe-se apenas que cada chefe será responsável pela preparação de um prato, mas também haverá iguarias trabalhadas a várias mãos.

Este ano, promete-se uma noite “boémia, descontraída, onde tudo, mesmo tudo, pode acontecer", disse Francisco Mello e Castro, promotor da iniciativa criada em 2016, em conjunto com a Adega Mayor. Recorde-se que, nas edições anteriores, o jantar tinha início com um cocktail de boas-vindas, seguido de jantar e festa. “Este ano, o jantar faz parte do espetáculo. Queremos transformar a gastronomia numa experiência de espetáculo e entretenimento", adiantou.

Mais do que uma simples refeição, o Jantar do Ano pretende ser um "espetáculo gastronómico", por isso, os chefes foram desafiados a ser “atores por uma noite", revelou ainda Francisco Mello e Castro. Desde a saída da cozinha até chegar à mesa, tudo terá direito a uma encenação. Mais perto da ocasião, novos detalhes serão anunciados. Fiquemos, portanto, a aguardar.

Jantar do Ano > 4 mai, sáb > €100/pessoa > bilhetes à venda www.jantardoano.pt, para mesas de 8, 10 e 12 pessoas