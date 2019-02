Comida de viajante no restuarante Attla, em Lisboa

No novo restaurante Attla, em Alcântara, a batata-doce, os citrinos, o robalo e o polvo juntam-se em receitas inspiradas nas várias cozinhas do mundo

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Aos 27 anos, André Fernandes tem um passaporte invejável. Concluída a formação profissional em França e em Barcelona, não mais parou: Tailândia, São Bartolomeu (Caraíbas), Bora Bora, Rio de Janeiro, por restaurantes com Estrela Michelin, resorts de luxo, cozinhas gastronómicas. “Andei sempre a saltar de um lado para o outro, aproveitando o facto de ser cozinheiro e de haver trabalho em todo o lado”, conta o proprietário do Attla, aberto em meados de dezembro, em Alcântara. Uma aventura que começou a solo, depois já na companhia da namorada Rita Chantre, fotógrafa de formação, com quem partilha o gosto pelas viagens e a gestão do restaurante. Antes de pensar na ementa do Attla (o nome junta Atlas e Atlântico numa só palavra), André e Rita decidiram desbravar mais mundo juntos, numa viagem que passou pelo Vietname, Peru, Panamá, Colômbia e Costa Rica. Nesta última paragem, dedicaram-se ao private chef, servindo jantares privados no meio da selva, em Tamarindo. “Estávamos a precisar de voltar à civilização”, concorda a dupla, que regressou a Portugal em 2018.

Não se estranhe, por isso, que as sugestões da ementa bebam de todas estas paragens. “Peguei em pratos que gosto de cada país e misturei as minhas invenções”, explica André. A cada duas semanas, há sempre novidades no cardápio, dependendo da sazonalidade dos ingredientes e do que os pequenos produtores trazem. A refeição começa com um couvert composto por pão de fermentação lenta, da padaria vizinha Gleba, paté de miúdos de pato e pombo com mignonette de laranja, e manteiga de cabra com pó de beterraba e gengibre (€4). Nas entradas, o ceviche de robalo, caldo de cenoura e coco, rabanetes e esparguete do mar (€13), e o conglioni de alheira de caça, chalotas grelhadas, satay de abóbora e crumble de broa (€7) são as opções do momento. Seguindo pelos pratos principais, a batata-doce roxa ao sal, sabayon de cerveja preta e óleo wasabina (€14), dispensa o uso da proteína, e há polvo grelhado, batata fumada, cinza de chili e alho-francês assado (€19), por exemplo. Nas sobremesas, sugira-se o pudim de citrinos e pimenta, granita e chá preto, pomelo e menta (€7), que chega da cozinha aberta para a sala.

Attla > R. Gilberto Rola, 65, Lisboa > T. 21 151 0555/ 93 250 9887 > qua-dom 19h-24h