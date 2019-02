De copo na mão: Há duas festas do vinho no Porto, a não perder

No Porto, o mês de fevereiro não termina sem a Essência do Vinho e o Simplesmente Vinho. Dois festivais distintos com o mesmo protagonista, para brindar a partir desta quinta, 21, e até domingo, 24

Fabrice Demoulin

São sempre muitos (e bons) os motivos para provar vinhos, cada vez melhores, mais ou menos encorpados, de diferentes castas e nacionalidades. Durante quatro dias, o Porto volta a receber os profissionais do setor do vinho e quem gosta de o saborear. Já nesta quinta, 16, o Palácio da Bolsa abre as portas à 16ª edição do Essência do Vinho que, até domingo, 24, põe à prova três mil colheitas de 400 produtores portugueses e estrangeiros. Já o Cais Novo, umas ruas mais abaixo, recebe a 7ª edição do Simplesmente Vinho, o único “salão off português de vinhos, petiscos, arte e música”, nesta sexta e no sábado, dias 22 e 23. Este ano, com o Brasil como país convidado, junta mais de uma centena de produtores, entre brasileiros, portugueses, espanhóis e um francês. Mas já lá vamos.

No Palácio da Bolsa, onde uma das novidades deste ano é uma loja pop-up com vinhos a preços mais acessíveis, estão marcadas algumas provas especiais – cujos valores de inscrição podem atingir os mil euros. É o caso da estreia mundial do vinho francês Liber Pater 2015, com apenas 240 garrafas, que terá uma prova comentada pelo enólogo Loic Pasquet (22 fev, 15h30). Com valores mais acessíveis (€25, €35 e €50), são as provas de Vinhos do Porto de Sonho, com Bento Amaral a apresentar edições especiais de tawnies (22 fev, 11h); de Grandes Espumantes Portugueses, com Luís Costa e Manuel Moreira (22 fev, 15h30); a Dow’s: 40 anos de vinho do Porto, por Dominic Symington (22 fev, 17h30); de Tintos Fabulosos do Velho Mundo – Alemanha, França, Itália, Líbano e Portugal (23 fev, 19h30); e, entre outras, a prova de cerveja artesanal Sovina (23 fev, 15h30).

Porque os vinhos pedem comida, conte-se com as harmonizações dos chefes de cozinha Rui Paula e António Loureiro (ambos com Estrela Michelin), com vinhos da Quinta dos Carvalhais (23 fev. 19h30) e da Quinta do Ventozelo (21 fev, 18h30), respetivamente. Também a Cacao Divine junta os seus chocolates às apreciações de vários sommeliers (22 fev, 17h30). Os Vinhos de talha (24 fev, 17h30), os Rosés que sabem evoluir (24 fev, 15h30), os Vinhos do Porto: brancos envelhecidos, tawnies colheita e vintage 2016 (23 fev, 17h30) serão tema para as conversas agendadas (inscrição €8). De entrada livre, são as provas das centenas de vinhos participantes nesta edição, bem como as dicas dos sommeliers: 5 tintos de 5 regiões (21 fev, 17h30), 5 vinhos de 5 euros (21 fev, 19h), 5 Monocastas Arinto (22 fev, 16h), 5 Monocastas Touriga Nacional (22 fev, 19h) 5 Alvarinhos até 10 euros (24 fev, 16h) e 5 Alicante Bouschet (24 fev, 17h30).

Com vista para o rio Douro, e durante dois dias, o Simplesmente Vinho olha, sobretudo, para o Brasil. Do outro lado do Atlântico, vem a adega biodinâmica Vinha Unna, de Marina Santos e Israel Dedéa Santos, além de Lis Cereja, responsável pela cozinha sazonal da Enoteca Saint VinSaint (São Paulo) e pela Naturebas, a única feira que aposta nos produtos biodinâmicos e artesanais da América do Sul, precursora do movimento de vinho biológico. Israel Dedéa Santos, que além de agricultor é cozinheiro, organiza um jantar a quatro mãos com Luís Américo, na sexta, 22, no restaurante Typographia Progresso (€60, reserva obrigatória).

Além da presença de dezenas de produtores portugueses, de todas as regiões, a festa conta com produtores de Espanha (da Galiza às ilhas Canárias), e de França, de Banyuls-sur-Mer. Como é habitual, o Simplesmente Vinho junta também arte – este ano, há uma exposição com curadoria de Nuno Pinto Leite (da galeria portuense Ela vai nua) –, e música: na sexta, 22, atuam os Budda Power Blues, e no sábado, 23, o projeto Rua das Pretas, de Pierre Aderne. Os petiscos ficam por conta do Boteco Mexicano (do chefe Luís Américo), do Delicatum Braga (de Joana Vieira e André Antunes) e do restaurante Carvão (de Miguel Morais). O bar de vinhos está entregue à academia Os Goliardos. Brindemos, pois.

Essência do Vinho > Palácio da Bolsa, R. Ferreira Borges, Porto > 21-24 fev, qui 15h-20h, sex-sáb 15h-21h, dom 15h-20h > €20 (inclui copo de provas) > Simplesmente Vinho > Cais Novo, R. de Monchique, 120, Porto > 22-23 fev, sex-sáb 16h-22h > €20 (inclui copo, prova de vinhos, catálogo, exposição e concertos)