A cozinha saudável do restaurante Urbana chegou à Baixa do Porto

O Urbana - Verdadeira Mente Natural abriu o segundo restaurante no Porto, de cozinha saudável, onde não entram alimentos processados, glúten ou açúcares

Faz lembrar um jardim no meio da cidade o Urbana – Verdadeira Mente Natural, acabado de abrir na Rua das Taipas, próximo do Centro Português de Fotografia, no Porto. Na decoração, do atelier lisboeta Possolo de Saldanha, destaca-se uma parede forrada com muitas plantas, pensada para “ligar o espaço urbano à Natureza”, explica o chefe brasileiro Lucas Batista, sócio do restaurante com Fernando Guedes de Almeida.

O segundo Urbana na cidade (o primeiro abriu na Foz) segue o mesmo tipo de cozinha: saudável, sem alimentos processados nem produtos de origem animal (o salmão fumado é a única exceção). A ementa é composta por opções veganas, sem glúten nem açúcar, que vão mudando diariamente: dez variedades de tapiocas (doces e salgadas, feitas com farinha de tapioca caseira), granola sem açúcar, saladas, sanduíches, wraps e sumos feitos no momento com diversa fruta incluídos nos menus de pequeno-almoço, almoço e lanche, que cada um pode combinar a seu gosto.

Urbana - Verdadeira Mente Natural > R. das Taipas, 100, Porto > T. 93 979 4239 > R. do Marechal Saldanha, 294, Porto > T. 93 979 2249 > seg-sex 8h30-19h30, sáb 10h-20h