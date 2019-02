Prazer à mesa no Cisma, o novo restaurante de Matosinhos

Miguel Ferreira e Carolina Sá queriam mudar de vida e abriram o Cisma, em Matosinhos, um restaurante que é uma extensão da sua casa

Lucilia Monteiro

A data da conclusão das obras não podia falhar. A cerimónia de casamento entre Miguel Ferreira e Carolina Sá decorreria no restaurante Cisma, em outubro, firmando-se ali um duplo compromisso, pessoal e profissional, perante a família e os amigos. Antes ligados ao ramo da construção, quiseram mudar de vida e avançar com um projeto a dois, que envolvesse os prazeres à volta da mesa. “O Cisma é uma extensão da nossa casa, do gosto que temos em convidar amigos para um jantar especial”, conta o casal. A viver em Matosinhos, sentiam que faltava uma oferta alternativa e mais arrojada na restauração da cidade.

Miguel e Carolina optaram por uma comida de fusão, inspirada nas suas viagens, que privilegia os ingredientes frescos da época e o fator-surpresa. Durante a semana, existem sete sugestões diferentes, ao almoço e ao jantar: de carne branca, carne vermelha, peixe, vegetariana, vegan, comida tradicional portuguesa e outra “fora da caixa”. “Há sempre alguma coisa que vai ao encontro do gosto das pessoas”, dizem. Quinzenalmente, mudam o cardápio, a pedir sucessivas visitas. No dia em que por lá passámos, incluía, por exemplo, um portobello panado, com maionese de alho (€6,50), um cheesecake salgado (€4,50), uma burrata com granola salgada (€8,50), um risoto de marisco (€13) e um frango agridoce (€9,50). Ao sábado, acrescentam um menu de degustação (€20). Nas bebidas, há uma seleção de vinhos de pequenos produtores, de aperitivos e de cocktails, como o Lillet (€3,50) o Punt e Mes (€3) ou a vodka spritzer de alecrim e de mirtilos (€4). A decoração, em tons de verde, recria o conforto de uma sala de jantar, convidando a uma refeição sem tempo contado, com boa música a tocar e uma parede reservada a exposições de pintura ou de fotografia para apreciar.

Lucilia Monteiro

Cisma > R. Roberto Ivens, 1273, Matosinhos > T. 22 495 1503 > ter-qua 12h-16h, qui-sáb 12h-16h, 19h30-24h