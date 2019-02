Dia dos Namorados: 9 restaurantes para ir jantar fora no Porto (e arredores)

Com vista panorâmica para o Rio Cávado, o Sky Valley destaca-se pelas muitas opções de sushi e sashimi preparadas cuidadosamente pela equipa do chefe Michel Silva. Para a noite de S. Valentim, e além de várias peças de sushi e sashimi que chegam à mesa, o menu inclui tempura de ostras com molho do chefe, salmão braseado com togarashi e mini tártaro de toro. Sangria (de sake, de espumante de maracujá, maçã verde ou de frutos vermelhos) e vinho tinto acompanham a refeição, que terminará com um fondant de doce de leite com sorvete de matcha e um flute de champanhe. Av. Eng.º Eduardo Arantes e Oliveira, Esposende > T. 91 394 7843 > €50/pessoa