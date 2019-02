9 jantares especiais para celebrar o Dia dos Namorados em Lisboa

A noite dedicada ao São Valentim não vai passar despercebida no antigo clube noturno da Praça da Alegria, agora transformado em Maxime Hotel Lisboa. Tudo acontece no restaurante deste hotel com o espetáculo burlesco L’Amour, pela companhia de teatro Voix de Villeas, aliado a um menu desenhado pelo chefe de cozinha Luca Bordino. A ementa já está definida e começa com o carpaccio de vieira, abacate com yuzu e romã, seguido por uma corvina assada e risoto de açafrão, gengibre e malagueta vermelha, rabanete em vinagrete de champanhe. Nos pratos principais, sugere-se a vazia de vitela branca, puré de batata-doce, morango assado e jus de vinho do Porto. Para fechar a refeição, uma musse de maracujá, caramelo de açúcar demerara e maracujá, crumble de amêndoa e mel, gelado de chocolate e poejo.

Terminado o jantar e visto o espetáculo, pode optar por dormir num dos quartos do Maxime Hotel, onde à espera está o kit especial Let Me Entertain You.