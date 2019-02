Em Lisboa, o húmus serve-se à mesa do restaurante Za'atar – e nós damos a receita

Esta semana, no tema de capa da VISÃO Se7e, traçamos um roteiro pelos novos restaurantes que, em Lisboa, nos trazem os sabores do Médio Oriente. Como o Za’atar, do chefe de cozinha libanês Joe Barza, que ensina a fazer o húmus que chega à mesa do seu restaurante no Cais do Sodré. Veja o vídeo e siga a receita