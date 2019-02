Receita de Salada de Inverno, por Jamie Oliver

Receita do livro Jamie e a Cozinha Italiana, de Jamie Oliver, editado pela Porto Editora

Aprender a apreciar o travo amargo de algumas verduras é muito importante na educação do palato e na exploração de uma dimensão de sabores totalmente nova. Em vez de conotar o sabor acre com algo desagradável, esta receita tira proveito dele, combinando ‑ o com a doçura das cebolas assadas, a acidez do vinagre e a textura deliciosamente crocante das avelãs.

Para 6 – 12 pessoas I 1 hora e 20 minutos, mais o tempo para arrefecer

Ingredientes

6 cebolas roxas

1 cabeça de alhos

½ ramo de tomilho (15 g)

100 g de avelãs sem pele azeite

600 g de folhas de verduras amargas, tais como chicória, radicchio, radicchio Castelfranco, chicória Treviso, dente ‑ de ‑ leão

Molho

1 c. de sopa de mostarda de Dijon

Azeite virgem extra

50 ml de vinho tinto Barolo

2 c. de sopa de vinagre de vinho tinto

Preparação

Ligue o forno na temperatura máxima (240°C).

Coloque as cebolas com casca numa assadeira onde caibam mesmo à medida e deixe ‑ as assar durante 1 hora, ou até estarem macias e levemente tostadas.

Passados 30 minutos, adicione a cabeça de alhos partida ao meio, regue os pés de tomilho e as avelãs com um fio de azeite e adicione às cebolas nos últimos 5 minutos. Retire do forno e deixe arrefecer.

Em seguida, arranje as folhas das verduras (eu gosto de me esmerar nesta tarefa e arranjar cada folha consoante o seu tamanho – corte as maiores e deixe as mais delicadas inteiras; julgo que percebe a ideia).

Para fazer o molho, esprema o alho assado para uma tigela (deite fora as cascas), esmague ‑ o bem e depois adicione a mostarda e uma pitada de sal marinho.

Sem parar de mexer, regue com 6 colheres de azeite virgem extra e, continuando a mexer, misture o vinho Barolo e o vinagre.

Remova a casca crocante das cebolas doces, coloque ‑ as numa saladeira e desfaça ‑ as mais um pouco à medida que as vai adicionando.

Tempere ‑ as com sal e pimenta ‑ preta, regue ‑ as com o molho e disponha por cima as folhas das verduras, misturando bem com as pontas dos dedos.

Para finalizar, triture as avelãs num almofariz, até ficarem bem moídas, e polvilhe a salada.