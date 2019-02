Receita de Pescada à Poveira, a Minha Versão, por Miguel Castro e Silva

4 tranches de pescada com 170 g cada

4 tranches de pescada com 170 g cada

4 tranches de pescada com 170 g cada

4 tranches de pescada com 170 g cada

40 ml de infusão de azeite com colorau

40 ml de infusão de azeite com colorau

40 ml de infusão de azeite com colorau

40 ml de infusão de azeite com colorau

Infusão de azeite com colorau

Infusão de azeite com colorau

Infusão de azeite com colorau

Infusão de azeite com colorau

Infusão de azeite com colorau

Prepare em caçarola a cebolada, com um pouco de azeite, a cebola e o louro.

Prepare em caçarola a cebolada, com um pouco de azeite, a cebola e o louro.

Prepare em caçarola a cebolada, com um pouco de azeite, a cebola e o louro.

Prepare em caçarola a cebolada, com um pouco de azeite, a cebola e o louro.

Quando levantar fervura coloque a pescada, temperada com sal, com a pele para cima. reduza o lume ao mínimo, tape a caçarola e deixe cozinhar.

Quando levantar fervura coloque a pescada, temperada com sal, com a pele para cima. reduza o lume ao mínimo, tape a caçarola e deixe cozinhar.

Quando levantar fervura coloque a pescada, temperada com sal, com a pele para cima. reduza o lume ao mínimo, tape a caçarola e deixe cozinhar.

Quando levantar fervura coloque a pescada, temperada com sal, com a pele para cima. reduza o lume ao mínimo, tape a caçarola e deixe cozinhar.

Deixe novamente ferver o molho e bata com as varas até obter uma ligação cremosa. Pode ter de adicionar mais um pouco de infusão.

Deixe novamente ferver o molho e bata com as varas até obter uma ligação cremosa. Pode ter de adicionar mais um pouco de infusão.

Deixe novamente ferver o molho e bata com as varas até obter uma ligação cremosa. Pode ter de adicionar mais um pouco de infusão.

Deixe novamente ferver o molho e bata com as varas até obter uma ligação cremosa. Pode ter de adicionar mais um pouco de infusão.

Sirva a pescada sobre a cebolada e guarneça com os grelos e os ovos de codorniz, que cozeu entretanto.

Sirva a pescada sobre a cebolada e guarneça com os grelos e os ovos de codorniz, que cozeu entretanto.

Sirva a pescada sobre a cebolada e guarneça com os grelos e os ovos de codorniz, que cozeu entretanto.

Sirva a pescada sobre a cebolada e guarneça com os grelos e os ovos de codorniz, que cozeu entretanto.

Finalize com um golpe de vinagre e salsa picada.

Finalize com um golpe de vinagre e salsa picada.

Finalize com um golpe de vinagre e salsa picada.

Finalize com um golpe de vinagre e salsa picada.

Fica bem com batata cozida com pele, depois descascada e salteada na infusão.

Fica bem com batata cozida com pele, depois descascada e salteada na infusão.

Fica bem com batata cozida com pele, depois descascada e salteada na infusão.

Fica bem com batata cozida com pele, depois descascada e salteada na infusão.

Infusão de azeite com colorau

Infusão de azeite com colorau

Infusão de azeite com colorau

Infusão de azeite com colorau

Infusão de azeite com colorau

Misture o azeite com o colorau e o alho, aqueça a 90 graus durante 20 minutos e deixe repousar por 1 hora, para que o colorau sedimente.

Misture o azeite com o colorau e o alho, aqueça a 90 graus durante 20 minutos e deixe repousar por 1 hora, para que o colorau sedimente.

Misture o azeite com o colorau e o alho, aqueça a 90 graus durante 20 minutos e deixe repousar por 1 hora, para que o colorau sedimente.

Misture o azeite com o colorau e o alho, aqueça a 90 graus durante 20 minutos e deixe repousar por 1 hora, para que o colorau sedimente.