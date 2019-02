No pátio do BouBou’s, em Lisboa, a tajine de galinha saboreia-se de manta nas pernas e com o aquecedor ao lado

Há sempre novidades na carta do restaurante BouBou’s, em Lisboa. Agora é a tajine de galinha com limão e a costela cozida lentamente com cenoura e redução umami que apetecem saborear num dos pátios mais bonitos da cidade

Os dias de sol e de céu azul de inverno ajudaram na decisão de almoçar numa das mesas ao ar livre no restaurante BouBou's, aberto em julho passado, no Príncipe Real. Já as mantas polares e os aquecedores prolongaram a vontade de ficar neste pátio, um dos mais bonitos de Lisboa, longe da confusão, rodeados por plantas, e em frente a uma mesa cheia de coisas boas. E nada melhor do que começar com uma cremosa sopa de alcachofra e trufa (€8), que chega quentinha à mesa para conforto (e felicidade) do nosso estômago. Antes de se pedir reforços, aconselham-nos o marshmallow de tapioca (€5) que, não sendo uma novidade da ementa, é, sem dúvida, um snack de prova obrigatória. Cremosa, macia e de sabor leve, assim se definem estas “bolinhas” viciantes.

E é Alexis Bourrat, o proprietário do BouBou’s que explica estes dois petiscos no seu português esforçado mas entendível, denunciando a sua origem. Nascido em Lyon, Alexis tem uma costela portuguesa da parte da mãe, criada em Ponte de Lima, no norte de Portugal. Até cá chegar com a namorada Agnes, que conheceu no restaurante Mandarim Oriental em Londres, nunca tinha falado uma única palavra em português. Mas por cá, com a ajuda de um professor aprendeu o suficiente para se fazer entender, sem grandes dificuldades. E, durante estes três anos, também foi gostando cada vez mais de Lisboa: “Uma cidade calma e bonita, com pouca confusão”, diz.

No Boubou's há duas ementas: a do almoço (2 pratos, €18; 3 pratos, €21), que muda todas as semanas sendo difícil repetir o mesmo prato com frequência; e a ementa do jantar, com sugestões com toque francês, sofisticadas e bem empratadas. No dia da nossa visita, a costela cozinhada lentamente, cenoura, redução umami (€18) e a tajine de galinha, limão confitado (€16), faziam parte da ementa e acompanharam com um vinho branco Ninfa, uma sugestão de Alexis, que elogia a boa relação qualidade/preço dos vinhos portugueses, dos quais é apreciador. Já do risoto verde, cogumelos de época, rábano (€16) e o robalo, ameijoas, spätzle, consommé (€22), esperamos que perdurem até à nossa próxima paragem gastronómica. Para sobremesa, cremoso yuzu e limão com crumble (€6); abacaxi, gingerbread, sorvete de framboesa (€5), e mango em texturas, gelado de pistachio, são as três opções doces da carta que nos vão fazer regressar vezes sem conta.

A carta do BouBou’s apresenta uma diversidade de snacks, entradas e saladas, três opções “Go Big or Go Home” (para 2 ou 4 pessoas, ideais para partilhar), com doses generosas e ainda um menu de almoço que muda todas as semanas e tem duas opções à escolha: 2 pratos, com bebida e café (€18) ou 3 pratos, com bebida e café (€21), disponível das 12h às 18h.

BouBou's > R. Monte Olivete, 32A, Lisboa > T. 21 347 0804 > ter-sáb 12h-23h