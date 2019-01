Tardes longas no novo café O Consulado, no Porto

O irmão mais novo d'O Diplomata já abriu em Cedofeita. O Consulado mantém na carta as panquecas, agora aliadas a bagels, tacos, rosties e tábuas vegetarianas para partilhar

Lucilia Monteiro

Com a abertura d’O Diplomata, em 2014, Inês Gomes e Ângelo Oliveira trouxeram as panquecas para o Porto e inspiraram outros a fazer o mesmo. Quatro anos depois, o café continua a ter fila à porta, mesmo em dias de chuva e de frio. Por isso, o casal decidiu abrir O Consulado, a funcionar desde o final do ano passado, em Cedofeita, com mais lugares e uma ementa alargada. “Começámos por um microespaço, romântico, mas a vontade de servir outros sabores e de trazer mais mundo ao Porto falou mais alto”, explica Inês Gomes. Foi depois de uma viagem a Marrocos, no verão passado, que o casal decidiu “dar um irmão” à casa das panquecas.

Luclia Monteiro

A influência marroquina está por todo o lado, do mosaico hidráulico às plantas, dos candeeiros às paredes pintadas em cor de laranja. “É um bocadinho fora da caixa, descontraído e de espírito aventureiro”, resume Inês. Na ementa, “mais criativa”, não faltam as panquecas, claro, às quais se juntam agora os bagels (com rosbife, frango, salmão ou húmus, €5,50), as tábuas para partilhar (de vegetais, húmus ou queijo, €10), os tacos (frango, veggie, novilho e lulas, €5,50) e várias saladas (€4,90 a €5,10), como a de caril de lulas, de manga, de rúcula e de arroz selvagem. No capítulo das smoothie bowls, sugere-se a original blue mermaid (spirulina azul, banana, ananás e leite de soja, €5,50). Já o menu do dia, que inclui sopa, bebida (tisana, água ou limonada), oferece sempre uma opção de bagel, taco ou um prato, como arroz de caril com frango (€5).

Nas bebidas, há uma lista de cocktails, com direito a happy hour, vinho (€2,50) e sangria de espumante a copo (€3). Quanto às panquecas, O Consulado segue a mesma receita d’O Diplomata, ou seja: primeiro escolhe-se a massa (simples, aveia, Oreo, vegan, chocolate e mirtilo), depois a cobertura (fruta, iogurte grego, chocolate quente, Nutella, xarope de ácer, entre outras). Também os brunchs, contam com quatro opções, da mais simples à mais completa, com tudo a que se tem direito (€6 a €10), para tardes longas e preguiçosas.

Lucilia Monteiro

O Consulado > R. de Cedofeita, 382, Porto > ter-sáb 9h-22h, dom 9h-18h