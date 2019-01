Diga bom-dia: 17 propostas para um pequeno-almoço diferente, em Lisboa e no Porto

Aos ovos benedict, às panquecas de massa fofa e aos iogurtes caseiros, juntam-se sabores do mundo, como a torta de queijo em massa de semolina libanesa ou as conchas mexicanas, uma espécie de pão brioche. Eis 17 propostas diferentes para, em Lisboa e no Porto, saborear ao pequeno-almoço