Patos de piverada, ervilhas à portuguesa, fatias de Santa Clara e outras iguarias que tais. Vamos jantar como no tempo dos reis?

O banquete terá início com uma terrine de truta, à qual se seguirão patos de piverada, perdizes à rainha, ovos para entremezes e, se o estômago ainda o permitir, ervilhas à portuguesa. Será confecionado – com o requinte que a ocasião exige – por João D’Eça Lima, chefe de cozinha da Pousada de Condeixa, e comentado com igual requinte por Guida Cândido, especialista em história da alimentação e autora do livro Cinco Séculos à Mesa. 50 Receitas com História (Publicações Dom Quixote).

Integrado no ciclo Comer como uma Rainha, o jantar decorrerá neste sábado, 26, tendo como mote o receituário de D. Maria Ana de Áustria, filha do imperador Leopoldo I e que chegou a Portugal em 1708, após se ter casado com D. João V. Como a doçaria era o momento alto das refeições da época, está garantido o fartote em matéria de sobremesas: alfitetes de Santa Clara, fatias de Santa Clara, pudim da Madre Paula, tabefes de Odivelas, esquecidos, tigelada de leite, tarte de chocolate, le puit d’amour. Diz Guida Cândido que se trata de uma “viagem no tempo, visitando o imaginário das nossas casas reais, conhecendo e provando hábitos de outros séculos, num ambiente simultaneamente charmoso e descontraído”. À mesa, claro.

Comer como uma Rainha > Pousada de Condeixa > R. Francisco Lemos, 43, Condeixa > T. 239 944 025 > 26 jan, sáb 20h > €35 com bebidas > reserva obrigatória