Say Cheese: Memórias com cheiro e sabor na nova queijaria do Porto

A nova queijaria do Porto, Say Cheese, não quer ser um mero local de passagem e aposta nos convívios à volta de uma tábua de queijos e de um copo de vinho

FERNANDO VELUDO/NFACTOS

Com a faca e o queijo na mão, acompanhadas por um copo de vinho, as irmãs Renata e Raquel Rosa deram forma ao Say Cheese. A queijaria, aberta no final de novembro, aposta em produtos com uma boa relação qualidade/preço. Afastada da confusão da Baixa, na Rua Santo Ildefonso, onde o espírito de vizinhança ainda impera, quer ser um local de convívio prazenteiro. Para facilitar a escolha, a carta apresenta várias tábuas de queijo pré-feitas (entre €9 e €21), para combinar com cerveja, Porto, tintos ou brancos. “Fizemos imensas pesquisas e aconselhámo-nos junto de especialistas, para termos uma seleção de bebidas, as quais não anulam mas potenciam os sabores dos queijos”, contam.

Há os nacionais, maioritariamente de denominação de origem protegida, como o queijo Serra da Estrela, de Évora, ou de Azeitão, e os europeus, desde o suíço Tête de Moine ao alemão Bruder Basil (fumado), passando pelo holandês gouda com pesto. “Temos muitos queijos de fantasia, com outros ingredientes misturados na pasta”, continuam. Além das tábuas, os clientes também podem selecionar entre três, cinco e sete queijos a provar, assim como os devidos acompanhamentos (por €3 a €7). A carta de vinhos tem referências do Alentejo, do Douro, da Beira Interior, do Dão e da região do Alvarinho, sobretudo de pequenos produtores (querem, aliás, convidá-los para apresentações regulares), mas está dividida por características, como os tintos com frescura e os brancos com caráter. O Say Cheese, recorde-se, também vende para fora.

FERNANDO VELUDO/NFACTOS

Say Cheese > R. Santo Ildefonso, 366 A, Porto > T. 22 110 7284 > qua-qui 14h-23h45, sex-sáb 14h-01h, ter, dom 16h-23h45