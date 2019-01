Receita: Bolo de cenoura e noz com creme de queijo, por Maria João Clavel

Para o bolo

300 g de açúcar amarelo

4 ovos

300 ml de óleo

300 g de farinha

2 c. de chá de fermento em pó

2 c. de chá de bicarbonato de sódio

½ c. de chá de canela em pó

½ c. de chá de gengibre em pó

½ c. de chá de aroma de baunilha

1 pitada de sal

300 g de cenoura crua ralada

100 g de miolo de noz picado grosseiramente