O Astória, no Porto, é muito mais do que um restaurante de hotel

Cozinha criativa, boa doçaria e garrafeira, serviço irrepreensível. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Astória, no Porto

O restaurante do Hotel Intercontinental Porto, instalado no Palácio das Cardosas, desde 1911, distingue-se pela localização privilegiada, no coração da cidade, e pela cozinha criativa, com técnica culinária moderna e produtos frescos, da estação. As suas características deitam por terra os preconceitos de quem ainda desconfia dos restaurantes de hotel, tanto em relação ao ambiente, que é descontraído, como no que respeita à cozinha, que tem sabores portugueses e apresentação contemporânea. Outro aspeto positivo é não fechar, inclusive no dia de Natal.

Acaba de mudar de chefe de cozinha, mas não de menu. Assim, sugerem-se a sopa de bacalhau com ovo a baixa temperatura, rebentos e coentros; as favas com chouriço de porco preto, gema de ovo e pato fumado caseiro; e o tártaro de salmão com alcaparras, funcho e vinagrete de citrinos. Nos pratos principais, destacam-se o linguado de mar com molho de manteiga, que é um clássico; o arroz de marisco enriquecido com lavagante, carabineiro e amêijoas; o ensopado de borrego com batata nova assada e azeite de hortelã; o bacalhau aromatizado com limão e coentros; e a barriga de porco com texturas de batata-doce e crumble de morcela.

Boa doçaria, desde a sericaia até à tarte de caramelo com ganache de chocolate amargo e à pavlova. Há um menu vegan e, também, um “menu para partilhar”, para quatro pessoas, com preço especial. Excelente garrafeira. Serviço irrepreensível.

Astoria > Pç. da Liberdade, 25, Porto > T. 22 003 5600 > seg-dom 12h30-15h, 19h30-22h30 > €45 (preço médio)