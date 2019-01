Onde vamos almoçar? 7 menus de restaurante, em Lisboa, para toda a semana

Come-se com uma colher de sopa gigante e com a ajuda de dois pauzinhos. Tentar sorver este caldo sem barulho, não é uma tarefa fácil. Aconselha-se, por isso, o uso do guardanapo a fazer de babete se quiser chegar ao escritório sem uma nódoa na camisa ou no vestido. São assim as horas de almoço dos clientes que escolhem o menu de almoço (€15, composto por um ramen, bebida e café) no restaurante Afuri, a dois passos do Teatro São Luiz, no Chiado.

D a lista de ramens,

berto no final do verão passado, destaca-se o Yuzu Shoyo, com shoyo tare, caldo de galinha, carne de porco, chashu, ovo, endívia, rebentos de bambu e alga nori. De sabor picante é o caldo Tonkotsu Tantanmen, resultantes de uma cozedura lenta, ao longo de oito horas, que leva alho-francês e pedaços de carne de porco picada com alho e gengibre

ão se atrase, no Afuri não há reservas, os clientes sentam-se por ordem de chegada.