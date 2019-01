Ao balcão ou na mesa, há novidades na ementa do Tapisco, em Lisboa

O Tapisco, restaurante do chefe “estrelado” Henrique Sá Pessoa, no Príncipe Real, em Lisboa, tem novos pratos. É descobrir e saborear

Agora que a saga dos almoços e dos jantares de Natal já terminou, reserve-se lugar no balcão ou na mesa do restaurante Tapisco, em Lisboa, para se provar os novos pratos criados pelo chefe Henrique Sá Pessoa, distinguido com duas Estrelas Michelin, no restaurante Alma, ali a dois passos.

Nesta nova ementa, os petiscos e as tapas continuam a juntar-se, unindo a gastronomia de Portugal e de Espanha. Desta vez, porém, as novidades ficaram mais do lado de cá. Os ovos mexidos com alheira de caça (€8), que vêm substituir os ovos com espargos, são os primeiros a chegar à mesa e a sua consistência pede que se acompanhem com pão. Segue-se o carabineiro (€29), apanhado na zona da Ericeira, grelhado no Josper com sal e azeite e servido com o molho aioli. Pelo meio, não resistimos à La Bomba de Lisboa (€8), que não é um prato recente mas que vale cada trinca. Inspirada numa conhecida iguaria de Barcelona, esta sugestão, em substituição da carne de novilho, usa a nossa alheira, que depois é envolvida em puré de batata e finalizada com pão ralado japonês.

De volta às novidades, para falar do cremoso arroz de bacalhau (€19), um dos preferidos desta ronda, soltinho e com sabor a tomate, cebola, poejo, pimentos vermelhos, em que não faltam os coentros para dar (ainda) mais paladar. Já satisfeitos, não viramos costas à sobremesa: morangos, bolo de azeite e sabayou de vinho tinto (€6), de travo fresco e doce. E também não resistimos a pedir outro clássico: a irresistível mousse de chocolate negro com azeite e flor de sal (€6). Um almoço que teve as novidades como ponto de partida, mas que acabou por descarrilar por dois best-sellers. E que bem que descarrilou.

Tapisco > R. Dom Pedro V, 80, Lisboa > T. 21 342 0681 > seg-dom 12h-24h