As (deliciosas) invenções do chefe Miguel Castro e Silva estão à prova no Less, em Lisboa

“Lollipop” de lula e camarão. Lula recheada com arroz cremoso de limão e alho-francês. Fixem-se estes pratos, duas das novidades da ementa de Miguel Castro e Silva que apetece comer repetidamente

1 / 8 João Pedro Rato 2 / 8 João Pedro Rato 3 / 8 João Pedro Rato 4 / 8 João Pedro Rato 5 / 8 João Pedro Rato 6 / 8 João Pedro Rato 7 / 8 João Pedro Rato 8 / 8 António Bernardo

Entre criações mais ou menos arrojadas e reinterpretações de pratos antigos, o chefe Miguel Castro e Silva desvenda a primeira novidade da ementa do restaurante Less, no Príncipe Real, em Lisboa: puré de batata-doce, cavala fumada e pickle de couve-roxa. Após alguns minutos de silêncio para provar este amuse-bouche, o chefe retoma a conversa preparando os comensais para o que vem a seguir, o Lollipop de lula e camarão (€3,30 a unidade): uma iguaria que traz com ela uma história engraçada e muitas risadas que agora não vêm ao caso. E também muitos elogios, ou não fosse esta entrada estaladiça, que se come à mão e em várias dentadinhas, cheia de sabor e de criatividade. “Sonhei com este prato numa noite de domingo para segunda”, conta Miguel Castro e Silva, em tom de brincadeira. Ficamos sem saber a veracidade desta afirmação, mas há que aplaudir o devaneio noturno.

Se estas fossem as únicas novidades da lista, já ficaríamos felizes – mas não são, e prova disso é a seleção de petiscos que se segue e que são acompanhados pelo vinho branco Quinta de Ventozelo Field Blend, produzido pelo próprio chefe Miguel Castro e Silva. Como a salada de alcachofra marinada e queijo de cabra (€8,20), de sabor intenso, e o tártaro de atum com salada asiática (€11,50), que nos leva a passear pela Tailândia e pelo Vietname. Na ementa, procure-se ainda a categoria Mimos do Chefe para encontrar a lula recheada com arroz cremoso de limão e guisado de alho-francês (€12,50), o verdadeiro “culpado” pela realização deste jantar. Quem o provou em primeira mão notou as alterações, ainda que pequenas. “O alho-francês estava muito marcado, por isso aligeirei”, explica o chefe. Quem o fez nesta noite considerou-o, simplesmente, delicioso. O naco de novilho com parmentier apresenta-se logo de seguida, e por gula (não por apetite!), beliscamos o risoto de tomate seco com bacalhau fumado (€12,50). O banquete já vai longo, mas não se fica por aqui, agora é a vez de as sobremesas desfilarem pela mesa. Primeiro, o mil de amêndoa com maçã assada com canela, vinho do Porto (€5,20) e, em jeito de mimo, o queque de especiarias com gelado de caramelo (€5,20). No fim do jantar, não faltou um discurso com sabor a Natal e os brindes, pois claro.

O chefe Miguel Castro e Silva comanda ainda os restaurantes DeCastro, em Vila Nova de Gaia, o Gran Cruz, na Ribeira do Porto, bem como um food corner, no Mercado Time Out, e a Cafetaria do Museu Calouste Gulbenkian.

Less > Pç. do Príncipe Real, 26, Lisboa > T. 21 347 1341 > dom-qua 12h-23h, qui-sáb 12h-24h > bar: dom-qua 12h-24h, qui-sáb 12h-2h