Blues Burger Bar: Boa carne & boa música, na nova hamburgueria de Lisboa

Hernâni Miguel, figura das noites lisboetas, desde os anos 90 do século XX, é o anfitrião da nova hamburgueria do Cais do Sodré – o que, só por si, já vale a visita

Marcos Borga

Ficava-se horas a falar sobre música e sobre a noite lisboeta com Hernâni Miguel, figura dos anos 90 do século passado. Memórias à parte, a conversa tem como ponto de partida – e de chegada – o novo restaurante Blues Burger Bar, especializado em hambúrgueres e em bifes (com outras sugestões pelo meio), propriedade da sua filha, Beatriz Monteiro, de 23 anos.

Paredes-meias com o Tabernáculo, o wine bar de tapas e de cocktails que Hernâni inaugurou há três anos, no Cais do Sodré, o Blues Burger Bar funciona no mesmo sítio onde até agora esteve uma loja de chineses. Aqui, o cheiro a novo mistura-se com os aromas que saem da cozinha. “Fazia falta um restaurante assim nesta zona da cidade”, diz Hernâni. Do cardápio consta o hambúrguer português (€12), um dos seis disponíveis, feito com carne de vaca, ovo estrelado, cebola caramelizada, alface, tomate, pickles, maionese, ketchup e mostarda. Trata-se de um dos preferidos de Hernâni, por causa do ovo. Na ementa, criada com a ajuda do cozinheiro Flamarion Andrade, que trabalha no restaurante do Brown’s Downtown Hotel, há ainda a opção de hambúrguer vegetariano, com legumes, ervas aromáticas, alface, tomate e cebola caramelizada (€10), e a de frango com cheddar, alface, tomate, pickles e maionese de alho (€10), acompanhados por umas batatas fritas verdadeiras (e deliciosas, acrescente-se). Já o bife da vazia (€15) e do lombo (€17,50), ambos com 200 gramas, chegam à mesa com molho pimenta, cogumelos ou mostarda, dependendo da escolha dos clientes. Para quem dispensa a carne, juntam-se ainda o bacalhau à minhota (€15) e a salada blues (€9).

No Blues Burger Bar, as cadeiras são confortáveis, os candeeiros feitos à medida e, nas paredes, fotografias a preto-e-branco recordam-nos músicos como Billie Holiday, BB King, Nat King Cole ou James Brown. As imagens estiveram, outrora, a adornar o antigo Blues Caffe, nas Docas de Alcântara. Uma a duas vezes por semana, às sextas ou aos sábados, haverá música ao vivo, com ritmos do blues ao jazz. Ninguém diria que o “jovem” pai Hernâni já tem 60 anos. “Acho que tão cedo não saio do Cais do Sodré. É como voltar ao princípio, onde tudo começou, e fechar o ciclo”, revela, em jeito de despedida.

Marcos Borga

Blues Burguer Bar > R. de São Paulo, 222, Lisboa > seg-dom 12h-1h