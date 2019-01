Receita: Ovos com mozzarella, tomate, manjericão e pão torrado, por Jamie Oliver

“Esta é a entrada ou o brunch mais sensacional. E fácil de preparar e perfeito para colocar no centro de uma mesa e partilhar com amigos e família. A maneira como a mozzarella se derrete e funde com o tomate oferece aos ovos, enquanto cozinham, o casulo mais incrivelmente saboroso e divinal. Vai perder‑se de amores ao saboreá‑los.” Jamie Oliver

Retire as sementes a malagueta, corte‑a e coloque‑a numa frigideira grande. Descasque o alho e lamine‑o, adicione 4 colheres de sopa de azeite e coloque a frigideira em lume medio. Tempere com sal marinho e pimenta‑preta, adicione as folhas de manjericão e deixe cozinhar durante

Assim que começar a crepitar, adicione os tomates e, passados dois minutos, a mozzarella cortada em pedaços. Abra pequenos orifícios e parta os ovos la para dentro. Coloque a tampa e deixe cozinhar durante 3 a 5 minutos, ou ate os ovos estarem a seu gosto. Por fim, torre o pão, tempere os ovos com pimenta‑preta e sirva com as torradas quentes.

