O restaurante Cimas, no Estoril, é um caso sério de bom gosto

O restaurante Cimas é uma referência da linha do Estoril, pela história, pelo estilo, pelo ambiente e pela comida de qualidade. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Alexandre Bordalo

Não faltam pretextos, e bons, para ir ao Cimas – ou British Bar, como também é conhecido o famoso restaurante que teve origem num bar fundado pelo inglês Horace Bass, em 1941, e que está nas mãos da família Cima Sobral desde 1960 –, contando-se, entre os mais sugestivos, a localização privilegiada, sobranceira à marginal, com mar à vista; o estilo Tudor, o conforto das instalações e a elegância discreta; o acolhimento, misto de profissionalismo, delicadeza e simpatia; a gastronomia, com especialidades que incluem pratos tradicionais portugueses e outros de cozinha internacional, mais sofisticados. E, circunstancialmente, o facto de estar aberto no Natal e na quadra festiva, coisa cada vez mais rara.

Vigora a cozinha de época, agora centrada na caça, embora esta tenha presença constante ao longo do ano. A ementa é extensa e diversificada com o foco apontado também para o marisco e peixe. Entre os acepipes, destacam-se o espadarte fumado, para muitos uma surpresa, os ovos mexidos com túberas e o salpicão de gambas. Nos pratos principais, contam-se especialidades inarredáveis, como o cherne no forno com amêijoas; o bacalhau no forno com azeite, alho, cebola, tomate e batatas; as iscas de vitela à portuguesa, com o seu sabor tradicional; e os rins de borrego, salteados com vinho da Madeira. Quanto à caça, há sempre perdiz e lebre, a primeira confecionada ao Madeira ou de escabeche, a segunda com feijão-manteiga. Arredia tem andado a galinhola, iguaria muito apreciada, que a seu tempo chegará ao Cimas. Sobremesas em número e de qualidade apreciável, como os crepes Suzete e a mousse de chocolate com avelã. Excelente garrafeira com o correspondente serviço de vinho em muito bom nível. Atendimento atento, eficiente e simpático.

Cimas > Av. de Saboia, 9, Monte Estoril > T. 21 468 1254 / 21 468 0413 > seg-sáb 12h30-16h, 19h30-24h > €55 (preço médio)