O Cookery Food Bar, no Porto, tem 'bowls' com assinatura

A loja Workshops Pop Up, no Porto, abriu um café e restaurante, onde as receitas de autor, servidas em taças, são a estrela da ementa

DR

Desde que abriu, há cinco anos, a Workshops Pop Up, no Porto, combina uma loja, para várias marcas se mostrarem, com uma cozinha, onde diversos chefes têm dado workshops. Foi por causa dessa ligação à comida que acaba de nascer o Cookery Food Bar, decorado com mesas de madeira reaproveitadas, pintadas de azul, dispostas por baixo da claraboia que deixa passar a luz natural. “Sentíamos que as pessoas queriam desfrutar da loja e ficar mais tempo”, contam Rita Almada e Nuno Pedrosa, os proprietários. Para dar vida ao projeto, chamaram Frederico Castro Fontes, ligado à gestão de restaurantes. “O desafio foi pedir receitas, a chefes e a bloggers de cozinha, que pudessem ser servidas em taças, tentando encontrar a essência de cada um, experimentando um prato de autor de uma forma rápida e descomplicada”, reforça Rita.

A ementa tem opções para todas as horas. Comece-se o dia com pão de banana da Madeira, com amêndoa e canela (€4,50) do blogue Martilicious, de Marta Ferreira. Ao café pode juntar o brownie de chocolate com molho de caramelo, suspiro e framboesas (€2,50), da blogger Joana Roque. Ao almoço, continuam a servir-se pratos de chefes em taças (bowls), da Companhia da Casa. Salada verde com peito de frango marinado em soja e caju tostado (€7,75), de Chakall; caldo de vegetais com puré de feijão-manteiga, pack choi e trigo-sarraceno (€6,50), de Leonor Manita; salmão marinado em ponzu, arroz de sushi, nabo takuan e puré de abacate (€9,25), de Ruy Leão; ceviche de salmão marinado em leche de tigre, puré de abacate e quinoa (€8,75), de Camilo Jaña; brandade de bacalhau (€8,50), de João Pupo Lameiras; e tataki de vitela com puré de topinambur (€9,75), de Luís Américo.

A receita paleo é da Caramelo’s Kitchen (€12) e ainda há uma bowl de queijos da Queijaria do Almada (€12). À sobremesa, experimente-se a pera escalfada com fava tonka, brownie e cremoso de chocolate (€4,75), de Joana Gonçalves, ou a irrepreensível tarte de queijo e crumble de amendoim, com marmelada de laranja (€4,50), de Nuno Castro. Difícil será não provar tudo.

Lucilia Monteiro

A ementa inclui ainda chás especiais do Cantinho das Aromáticas e cocktails, idealizados por Sandro Pimenta e pela Liquid Consulting.

Cookery Food Bar > Workshops Pop Up > R. do Almada, 275, Porto > T. 96 697 4119 > seg-dom 10h-20h