Chef Kiko é o novo cronista da VISÃO Se7e

Tornou-se conhecido do grande público por causa de uma viagem: uma volta ao mundo, realizada em 2010, na qual visitou 26 países. De então para cá, e sempre com o objetivo de “servir o mundo à mesa dos portugueses”, abriu cinco restaurantes em Lisboa (O Talho, A Cevicheria, O Asiático, O Surf & Turf e O Poke), tornando-se numa das caras da nova cozinha portuguesa.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1979, Kiko Martins – que prefere ser tratado por Chef Kiko – licenciou-se em Gestão, mas rapidamente percebeu que o seu futuro passava antes pela cozinha. Em Paris, ingressou na escola Le Cordon Bleu, tendo depois trabalhado em restaurantes como Ledoyen, AM Le Bistro, The Fat Duck e Eleven. A partir desta edição, passará a assinar uma crónica semanal na secção Comer da VISÃO Se7e. Assim, guiado pela escrita e pelas receitas do chefe, o leitor continuará a seguir viagem. Pelos sabores, pelas histórias e pelas memórias do Chef Kiko. Até à vista!