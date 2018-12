Réveillon de luxo no Sheraton Porto Hotel

Manda a tradição que o último jantar do ano no Sheraton Porto Hotel & Spa, seja de bem comer e servir. O hotel de cinco estrelas tem duas opções para a festa da passagem de ano: um Jantar de Gala no Restaurante Porto Novo e um jantar buffet na Sala Apollo, ambos com um menu cinco estrelas à altura da ocasião

1 / 6 Lucilia Monteiro 2 / 6 Lucilia Monteiro 3 / 6 Lucilia Monteiro 4 / 6 Lucilia Monteiro 5 / 6 Lucilia Monteiro 6 / 6 Lucilia Monteiro

A noite de 31 de dezembro é sempre um dos momentos altos do ano no Sheraton Porto Hotel & Spa. Há muito que a longa ementa do Jantar de Gala está acertada – é em maio que começa a ser definida –, os ingredientes afinados e a equipa de cozinha do hotel de cinco estrelas preparada para servir cerca de 130 jantares na sala mais intimista do restaurante Porto Novo e 250 na sala Apollo, no piso superior, onde será servido um jantar buffet.

O chefe Ilídio Barbosa é como que o maestro de uma orquestra de iguarias que “tem de ficar na memória do cliente”, salienta. São, por isso, de grande azáfama as duas semanas que antecedem a data festiva – com o Natal, pelo meio –, na cozinha onde cerca de 25 pessoas vão estar a trabalhar na última noite do ano.

Começamos pela proposta mais formal: o menu do Jantar de Gala servido no Porto Novo. Depois do cocktail de boas-vindas à chegada, no lobby do hotel, dezenas de canapés frios e quentes – entre eles, o mini caracol integral de foie e pistácio, o blini de basílico com caranguejo real, o tataki de veado com chutney de alperce e lima, e a trufa de requeijão de Seia com pinhões e mirtilo selvagem – desfilam já com os clientes sentados na sala, decorada com velas e hidrângeas de várias cores. O menu é de festa, por isso, a refeição tem início com o lavagante da nossa costa, sauté de vieira lacada e salmão de meia cura fumado em aromas de macieira. O consommé de caranguejo real, que virá a seguir, é uma das novidades deste ano, que acompanha com um estaladiço de sementes e azeite biológico e rebentos de beterraba.

Desta vez, o pargo foi o peixe escolhido – depois da garoupa e do robalo nos anos anteriores –, servido com um risotto de cevadinha e percebas (outra novidade) e mini espargos selvagens com aroma de pitaia e gengibre. Na carne, o protagonista será o novilho de raça Angus com tomilho selvagem, apresentado com um mil-folhas de batata com infusão de trufa negra, alperce e coulis de cenoura. Os vinhos Quinta da Pedra Escrita Reserva Branco 2017 e o Rui Reboredo Madeira Douro Superior 2017 acompanham a refeição. Outras novidades são o menu celíaco (destinado a quem não pode consumir glúten) e o menu vegetariano, a pensar em quem tenha intolerâncias alimentares. As dezenas de sobremesas, queijos e frutas laminadas, dispostas em buffet, completam o jantar. À meia-noite, o brinde faz-se com champanhe Veuve Clicquot Ponsardin e passas.

Nesta sala “o ambiente é mais intimista e tranquilo. Apesar de ter música ao vivo, o foco é o jantar sem grandes euforias”, descreve Joana Almeida, diretora do Sheraton Porto Hotel & Spa. Já na Sala Apollo, a outra proposta de fim de ano, situada no primeiro andar, o jantar será servido em forma de buffet: desde as entradas às saladas, petiscos, degustação regional, pratos quentes e sobremesas. Aqui, a chegada da meia-noite promete ser bem mais efusiva e é celebrada com uvas passa e espumante. Pelas três da manhã, servem-se croissantes e chocolate quente – para que não falte a energia para dançar pela noite dentro, celebrando a chegada de 2019. Com muita música, claro.

Sheraton Porto Hotel & Spa > R. Tenente Valadim, Porto > T. 22 040 400 > €220 (Jantar de Gala Porto Novo), €190 (Sala Apollo), até 6 anos grátis, 7-12 anos 50% desconto