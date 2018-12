À nossa: 5 espumantes para dar as boas-vindas a 2019

Nas caves do Mosteiro da Cartuxa, onde os monges rezavam, repousam agora garrafas de um espumante elegante e fresco com o mesmo nome: Cartuxa. Produzido a partir da casta Arinto, tem cor dourada brilhante com reflexos esverdeados, bolha fina e persistente, aroma jovem, fresco, complexo e paladar volumoso, intenso, vivo, com extraordinária frescura.

Foi produzido com uvas das castas Baga, Touriga Nacional e Pinot Noir, este belo e delicioso espumante bairradino, um Brut Nature, portanto sem adição de açúcar no dégorgement, com bolha muito fina, aroma apelativo de frutos secos e pão torrado, paladar saboroso, seco, longo e muito elegante em todos os momentos.

Exclusivamente Chardonnay, apresenta-se com aspeto sedutor, límpido, com um cordão de bolha fina e persistente; cor palha com reflexos dourados; aroma intenso com notas de fruta, como o alperce, e de especiarias, como a baunilha, complementadas com as da madeira onde fermentou; e paladar fresco, amadeirado e muito elegante.