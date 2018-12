Receita: Rabanadas de Brioche em Calda de Vinho do Porto, por Marlene Vieira

4 brioches com alguns dias (deverão estar duros)

1 cálice de vinho do Porto

Corte o pão em fatias com 1 cm de espessura.

Parta os ovos para uma tigela e bata-os com varas até começarem a formar espuma.

Coloque uma frigideira com o óleo ao lume e deixe aquecer, mas não demasiado.

Passe as rabanadas pelo leite, sem deixar desfazer o pão, escorra e, de seguida, passe-as pelo ovo batido. Escorra novamente e frite no óleo quente, até atingir a cor desejada.

Retire com uma escumadeira e coloque num prato com o açúcar e canela misturados. Envolva e retire para uma taça.

Leve todos os ingredientes ao lume e deixe fervilhar durante 3 minutos. Retire do calor e deixe esfriar.

