Novos vinhos no mercado: Celebrar com o melhor

Que não faltem os bons vinhos em tempo de festa, parecem dizer os produtores ao lançarem, agora, novos néctares. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Dentre os vinhos que acabam de chegar ao mercado, e que são muitos, como é natural em vésperas de uma quadra festiva, especialmente propícia ao consumo e à partilha do melhor, destacamos quatro, todos excelentes, de outros tantos produtores: Foz Torto Vinhas Velhas DOC Douro Branco 2017, da Quinta de Foz Torto, assinado pela enóloga Sandra Tavares da Silva; Duorum O. Leucura Douro Reserva 2012, da dupla de enólogos João Portugal Ramos e José Maria Soares Franco; Teixuga Dão DOP Tinto 2014, criado pelos enólogos Carlos Magalhães e Manuel Vieira, para a Caminhos Cruzados; e Incógnito Vinho Regional Alentejano 2014, de Carrie e Hans Jorgensen, da Cortes de Cima.

Em comum, a qualidade, que se situa num nível muito alto e que está bem refletida nos preços, como é natural. São vinhos que se recomendam aos apreciadores, mesmo que a sua aquisição exija algum esforço, pelo bem que sabem e pelo muito que ensinam sobre os terroirs onde são produzidos e, também, sobre os méritos de quem os faz, razão pela qual constam, acima, os respetivos nomes.

Foz Torto Vinhas Velhas DOC Douro Branco 2017

Predominam as castas Rabigato e Códega de Larinho neste vinho de cor citrina, aroma com notas de fruta branca, algum citrino e toque mineral. Paladar com volume, mineralidade e acidez vibrantes. €20

Duorum O. Leucura Douro Reserva 2012

De uvas de vinhas velhas, com predomínio das castas Touriga Nacional e Touriga Franca, tem cor vermelha intensa, aroma concentrado a frutos pretos e a flores, com a madeira a conferir complexidade. Paladar rico, acidez equilibrada. €80

Teixuga Dão DOC Tinto 2014

Touriga Nacional com presença de outras castas, tem cor vermelha profunda, aroma complexo e paladar intenso. Estabilizado naturalmente, pode criar algum depósito. €50

Cortes de Cima Incógnito 2014

A casta Syrah e o terroir da Vidigueira estão na origem da fama deste vinho emblemático da Cortes de Cima. A colheita de 2014 vem confirmar o seu mérito. €70