Concurso Gastronomia com Vinho do Porto: A culinária uniu-se aos vinhos da Região Demarcada do Douro e o resultado não podia ter sido melhor

Entre os premiados da 10ª edição do concurso Gastronomia com Vinho do Porto, encontram-se restaurantes de todo o País (só as ilhas ficaram de fora). O filet mignon com molho de pimentas, cantarelos, puré de batata-doce e nabo baby com Porto Portal LBV 2011 do Sra. Peliteiro, em Esposende, foi eleito o melhor prato. A Melhor Carta de Vinhos do Porto é do Restaurante Rei dos Leitões, na Mealhada, e a Melhor Sobremesa serve-se no Restaurante Ferrugem, em Vila Nova de Famalicão. Saiba quem foram os outros vencedores

O sorriso não podia ser mais rasgado. Na primeira participação no concurso Gastronomia com Vinho do Porto, Paula Peliteiro ganhou não um, não dois, mas três prémios. O seu Filet mignon com molho de pimentas, cantarelos, puré de batata-doce e nabo baby, harmonizado com Porto Portal LBV 2011, foi escolhido como o melhor prato desta 10ª edição do concurso, e ambos os restaurantes de que é proprietária e chefe de cozinha – o Sra. Peliteiro, em Esposende (aberto em 2011), e o Ignácio, em Braga (inaugurado este ano) – foram distinguidos com um diploma de ouro. “Estes concursos são sempre um desafio, aproveitamos estes momentos para pesquisar e encontrar novos caminhos”, confessava Paula Peliteiro, após a entrega dos prémios.

Lançado em 1999, com uma edição bienal, este é o maior e mais antigo concurso de gastronomia e vinhos realizado em Portugal, organizado pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), em parceria com a revista Inter Magazine. O júri, formado por chefes de cozinha e técnicos especialistas do IVDP, percorreu 3 300 quilómetros ao longo de oito semanas, para avaliar os 100 restaurantes candidatos, de Bragança a Tavira. “São resultados marcantes que espelham a credibilidade que o concurso alcança junto dos profissionais de restauração portugueses, neste desafio de unir a arte culinária à excelência dos vinhos da Região Demarcada do Douro”, sublinhou Gilberto Igrejas, presidente do IVDP.

A entrega de prémios decorreu esta segunda-feira, dia 17, numa sala cheia do belíssimo edifício dos finais do séc. XIX ocupado pelo IVDP. Foram distinguidos 28 restaurantes com o Diploma de Ouro, atribuído não só pelo sabor e pela apresentação do prato, mas também pela harmonização com os vinhos, servidos à temperatura ideal e com os copos adequados. “Tudo isto faz a diferença para quem prova”, afirmou o chefe de cozinha Hélio Loureiro, mentor da iniciativa e um dos jurados, que ainda se recorda do tempo em que “o vinho do Porto era usado para sobremesas e pouco mais”. Daí ter proposto ao IVDP lançar este concurso. “Havia que mexer com o setor, o grande desafio foi pôr os chefes a pensar, a cozinhar para (e não com) o vinho do Porto. Esta valorização através da gastronomia é a simbiose perfeita para a promoção dos vinhos”.

Para além dos diplomas, foram atribuídos prémios individuais em cinco categorias: Melhor Promoção do Concurso, para o Restaurante Jardim, do Hotel Axis Vermar, na Póvoa de Varzim; Melhor Carta de Vinhos do Porto, para o Restaurante Rei dos Leitões, na Mealhada; Melhor Entrada, para o Restaurante O Geadas, em Bragança, com o couscous de cogumelos com perdiz estufada e Porto Graham’s 30 Anos; Melhor Prato, para o já referido restaurante Sra. Peliteiro, em Esposende; e Melhor Sobremesa, para o Restaurante Ferrugem, em Vila Nova de Famalicão, com os queijos portugueses, figo pingo-de-mel com vinagre e folhas secas de amêndoa e Porto Andresen Branco 20 Anos.

“Gosto de submeter propostas à medida do concurso, não pego simplesmente em pratos que já tenho na carta”, disse Renato Cunha, chefe de cozinha do Ferrugem, repetente no concurso. “Muitas vezes é um pretexto para ir à procura de outras soluções, fazendo um exercício em que se pretende promover os vinhos da região do Douro e encontrar a melhor harmonização possível”. Ao sabor e às texturas dos produtos, juntou-se uma apresentação irrepreensível da sobremesa, num suporte de madeira, criado a partir de uma raiz de oliveira centenária, polida pelo próprio chefe. O resultado só poderia ser de ouro.

Restaurantes premiados com o Diploma de Ouro

O Geadas, Bragança

Sra. Peliteiro, Esposende

Ferrugem, Vila Nova de Famalicão

Salpoente, Aveiro

Oficina, Porto

O Rei dos Leitões, Mealhada

Wish, Porto

Padaria, Sesimbra

A Lúria, Tomar

Aladin Grill, Porches

Rib & Beef - Hotel Pestana Ribeira, Porto

Dom Joaquim, Évora

Barão de Fladgate, Vila Nova de Gaia

Brasão, Felgueiras

Dux Bistrot, Coimbra

Reserva da Villa

A Brasileira – Hotel Pestana Porto

Quinta do Arneiro, Azueira

Ignácio, Braga

Palco, Porto

Porto Santa Maria, Cascais

Cancela Velha, Marco de Canaveses

Quinta do Portal, Sabrosa

Fiado, Fundão

Palatium – Hotel Pestana Palácio do Freixo, Porto

Incomum by Luís Santos, Sintra

Tomba Lobos, Portalegre

La Terraza, Almancil